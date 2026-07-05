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Βίντεο ΝΔ για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015

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Βίντεο ΝΔ για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015
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Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας, υπογραμμίζει το σχετικό βίντεο.

Βίντεο ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση έντεκα ετών από το δημοψήφισμα του 2015.

«27 Ιουνίου - Προκήρυξη Δημοψηφίσματος, 28 Ιουνίου έγκριση από τη Βουλή, 28 Ιουνίου Επιβολή capital controls, 5 Ιουλίου - Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος - Το όχι που έγινε ναι», αναφέρεται στο βίντεο.

«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», υπογραμμίζει το σχετικό βίντεο στο οποίο προβάλλονται εικόνες από τα πρωτοσέλιδα της περιόδου καθώς και στιγμιότυπα, δηλώσεις, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις.

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tags:
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Δημοψήφισμα
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