Ουγγαρία: Η κυβέρνηση Μαγιάρ φέρνει συνταγματική αναθεώρηση για να «ξηλώσει» τον «ορμπανικό» πρόεδρο Σούλιοκ

Ο Τάμας Σούλιοκ έχει επανειλημμένα απορρίψει την απαίτηση του Μαγιάρ να παραιτηθεί οικειοθελώς. Η πρόθεση να καταργηθεί το σύστημα Όρμπαν και στη Δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, κατέθεσε πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης με στόχο την απομάκρυνση του προέδρου της χώρας, συμμάχου του Βίκτορ Όρμπαν, και τον περιορισμό της πολιτικής επιρροής του πρώην εθνικιστή ηγέτη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συνταγματική τροπολογία, η οποία θεωρείται βέβαιο ότι θα εγκριθεί χάρη στην κοινοβουλευτική υπερπλειοψηφία που εξασφάλισε το κόμμα Tisza του Μαγιάρ στις ιστορικές εκλογές του Απριλίου, θα τερματίσει τη θητεία του προέδρου Τάμας Σούλιοκ λιγότερο από τρία χρόνια μετά την έναρξη της πενταετούς θητείας του.

Ο Σούλιοκ έχει επανειλημμένα απορρίψει την απαίτηση του Μαγιάρ να παραιτηθεί οικειοθελώς.

«Η ανοικοδόμηση της Ουγγαρίας δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα εξακολουθεί να κατέχεται από το ίδιο πρόσωπο που συνέβαλε στην κατεδάφιση της Ουγγρικής Δημοκρατίας και εξυμνούσε μια κυβέρνηση η οποία υπονόμευσε το κράτος δικαίου», ανέφερε ο Μαγιάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το κοινοβούλιο θα εκλέξει νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, του οποίου η θητεία θα διαρκέσει έως πέντε χρόνια ή έως ότου εγκριθεί νέο Σύνταγμα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Όπως πρόσθεσε, οι διαβουλεύσεις για την αντικατάσταση του Συντάγματος της εποχής Όρμπαν θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Αν και ο ρόλος του προέδρου της Ουγγαρίας είναι κατά κύριο λόγο εθιμοτυπικός, ο Μαγιάρ έχει τονίσει ότι πρόκειται για ένα αξίωμα με έντονο συμβολισμό, το οποίο πρέπει να εκπροσωπεί ολόκληρο το έθνος.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Σούλιοκ έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί ότι δεν πήρε θέση σε ζητήματα όπως η συστηματική κακοποίηση παιδιών που βρίσκονται υπό κρατική φροντίδα και η στοχοποίηση δημοσιογράφων. Μετά την εκλογική νίκη του Μαγιάρ, ο Σούλιοκ δήλωσε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στο έργο της νέας κυβέρνησης στη Βουδαπέστη.

Αποκατάσταση της δημοκρατίας

Η συνταγματική τροπολογία υλοποιεί μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του Μαγιάρ για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών και την επαναφορά της Ουγγαρίας στον κύριο κορμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση προβλέπει επίσης τη μείωση της διάρκειας της θητείας των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου και θεσπίζει ανώτατο όριο ηλικίας τα 70 έτη για την παραμονή τους στο αξίωμα. Η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει και στην αποχώρηση του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Πέτερ Πόλτ, ο οποίος συμπληρώνει τα 71 χρόνια τον Σεπτέμβριο. Ο Πόλτ θεωρείται στενός σύμμαχος του Βίκτορ Όρμπαν και έχει διατελέσει γενικός εισαγγελέας, καθώς και μέλος του κόμματος Fidesz του πρώην πρωθυπουργού.

Παράλληλα, οι αρμοδιότητες του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα διευρυνθούν, επαναφέροντας την εξουσία του να αποφαίνεται επί δημοσιονομικών ζητημάτων, αφού ο Όρμπαν είχε περιορίσει την αρμοδιότητα των δικαστών σε αυτού του είδους τις υποθέσεις.

Επιπλέον, η θητεία των βουλευτών θα περιοριστεί σε έως τρεις τετραετείς κοινοβουλευτικές περιόδους, ενώ το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα στερηθεί της εξουσίας να ασκεί βέτο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, θα συσταθεί μια ισχυρή Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης Δημόσιας Περιουσίας, με αποστολή την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που υπεξαιρέθηκαν ή καταχράστηκαν από τη δημόσια περιουσία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν. Την περίοδο εκείνη, η Ουγγαρία υποχώρησε στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ετήσιο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Transparency International.