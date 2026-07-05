Ινδία: Ζητά απ' τη Meta να αφαιρέσει απ' τις πλατφόρμες της περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων

Οι τελευταίες κινήσεις της Ινδίας έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες αντιπαραθέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της Meta για ζητήματα όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων και η κρυπτογράφηση των επικοινωνιών.

Η ινδική κυβέρνηση ενημέρωσε τη Meta Platforms ότι οφείλει να αφαιρέσει από τις πλατφόρμες της, συμπεριλαμβανομένου του Instagram, κάθε περιεχόμενο που σχετίζεται με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, δημιουργώντας ένα ακόμη σοβαρό ρυθμιστικό πρόβλημα για τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, το υπουργείο Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής της Ινδίας απέστειλε αργά το βράδυ του Σαββάτου εντολή στη Meta να απενεργοποιήσει όλες τις διαφημίσεις και κάθε άλλο περιεχόμενο που αφορά την κακοποίηση ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Οι ίδιες πηγές σύμφωνα με το Bloomberg, ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς η υπόθεση δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως.

Παράλληλα, η Meta κλήθηκε να υποβάλει αναλυτική απάντηση προς την κυβέρνηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ούτε η Meta ούτε το αρμόδιο υπουργείο ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό την Κυριακή.

Η παρέμβαση της ινδικής κυβέρνησης ακολούθησε έρευνα του BBC, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με την οποία υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες διαφημίσεις στο Instagram στην Ινδία.

Η Meta είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι εφαρμόζει «πολιτική μηδενικής ανοχής» απέναντι στη δημοσίευση ή διακίνηση τέτοιου περιεχομένου, επισημαίνοντας ότι οι ομάδες της εργάζονται διαρκώς για την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας και εντοπισμού.

Παράλληλα, και το WhatsApp, επίσης ιδιοκτησίας της Meta, βρίσκεται στο στόχαστρο των ινδικών αρχών, μετά την απόφαση της εταιρείας να επιτρέψει στους χρήστες να κατοχυρώνουν ονόματα χρήστη (usernames), μια λειτουργία που, σύμφωνα με τη Meta, ενισχύει την προστασία της ιδιωτικότητας.

Το ινδικό υπουργείο ζήτησε από την εταιρεία να αναβάλει την εφαρμογή της νέας λειτουργίας και να απαντήσει στις ανησυχίες ότι θα μπορούσε να διευκολύνει διαδικτυακές απάτες, οικονομικές απάτες και φαινόμενα πλαστοπροσωπίας.

Οι τελευταίες κινήσεις της Ινδίας έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες αντιπαραθέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της Meta για ζητήματα όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων και η κρυπτογράφηση των επικοινωνιών.

Η Ινδία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως σε αριθμό χρηστών για τις εφαρμογές Facebook, WhatsApp και Instagram της Meta.

Η πίεση προς τον όμιλο εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αυστηρότερης εποπτείας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διεθνώς.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα ότι οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθώντας αντίστοιχη πρωτοβουλία της Αυστραλίας. Στη Βραζιλία, οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών θα μπορούν να διατηρούν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο εφόσον αυτοί συνδέονται με τον νόμιμο κηδεμόνα τους, ενώ η Μαλαισία θα απαγορεύσει τη δημιουργία λογαριασμών για παιδιά κάτω των 16 ετών από το επόμενο έτος.

