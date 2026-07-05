Δεξαμενόπλοια διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ απ' την πλευράς του Ομάν, έπειτα από τις αιφνίδιες αναστροφές

Δεν υπήρξε άμεση εξήγηση για τα πλοία που έκαναν αναστροφή πορείας. Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τι διέρχεται από τα Στενά και με ποιον τρόπο.

Η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω ενός διαδρόμου ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ - ο οποίος προστατεύεται από τις ΗΠΑ- έδειξε σημάδια ανάκαμψης την Κυριακή, μία ημέρα αφότου αρκετά πλοία πραγματοποίησαν ανεξήγητες αναστροφές πορείας και παρακάμψεις σε αυτόν τον κρίσιμης σημασίας ενεργειακό διάδρομο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, έξι δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου παρατηρήθηκαν να πλέουν σε διαδρομή που ακολουθεί την ακτογραμμή του Ομάν. Αυτά ήταν μόνο όσα μπορούσαν να εντοπιστούν, καθώς είναι γνωστό ότι πολλά πλοία διέρχονται με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους, ώστε να αποφεύγουν τον ψηφιακό εντοπισμό. Τα δυτικά πολεμικά ναυτικά εξακολουθούν να αναφέρουν ότι, παρότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται, ο κίνδυνος παραμένει «σημαντικός» και ότι το κέντρο των Στενών έχει ναρκοθετηθεί. Δύο ακόμη μικρά δεξαμενόπλοια εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο ακολουθώντας πορεία πιο κοντά στις ιρανικές ακτές.

Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τι διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ και με ποιον τρόπο, κάτι που έχει γίνει δυσκολότερο καθώς πλοία προσπαθούν να αποφύγουν την προσοχή των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διέλευσή τους. Την Παρασκευή και το Σάββατο, τουλάχιστον οκτώ πλοία εθεάθησαν να κάνουν αναστροφή ενώ έπλεαν μέσω της διαδρομής κοντά στο Ομάν. Τέσσερα από αυτά συνέχισαν στη συνέχεια βόρεια, προς τη διαδρομή που βρίσκεται πλησιέστερα στο Ιράν, και τελικά εξήλθαν από τα Στενά.

Από τα πλοία που είχαν κάνει αναστροφή πορείας, τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων φάνηκε να επιχειρεί εκ νέου τη διέλευση την Κυριακή, πλέοντας πέρα από το άκρο της χερσονήσου Μουσαντάμ του Ομάν.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων διήλθε νωρίτερα από την ίδια διαδρομή, γνωστοποιώντας ανοιχτά τις προθέσεις του, και πλέον μεταδίδει τη θέση του στον Κόλπο του Ομάν.

Άλλα πλοία επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τη διέλευση «στο σκοτάδι», δηλαδή με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους, επανεμφανιζόμενα στα συστήματα εντοπισμού μόνο αφού έχουν εξέλθει από τα Στενά. Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου Suezmax εμφανίστηκε την Κυριακή στον Κόλπο του Ομάν, αφού η τελευταία εκπομπή σήματος του είχε καταγραφεί το Σάββατο, ενώ βρισκόταν ακόμη εντός του Περσικού Κόλπου.

Δεν υπήρξε άμεση εξήγηση για τα πλοία που έκαναν αναστροφή πορείας την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα πλοία θα πρέπει να διέρχονται από τα Στενά μόνο μέσω της διαδρομής που έχει ορίσει και εγκρίνει η Ισλαμική Δημοκρατία. Οι ομάδες ναυτικής διασύνδεσης δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις αιφνίδιες αναστροφές, αν και το Κοινό Κέντρο Ναυτικής Πληροφόρησης (Joint Maritime Intelligence Center) επανέλαβε την Κυριακή ότι οι ιρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να παρενοχλούν την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο, 19 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ προς μία από τις δύο κατευθύνσεις, όμως μόνο ένα γνωστοποίησε ανοιχτά ότι εισερχόταν ακολουθώντας τη διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Συγκριτικά, την Παρασκευή είχαν καταγραφεί 13 διελεύσεις μέσω της ίδιας διαδρομής. Η καταμέτρηση αυτή περιλαμβάνει μόνο τις διελεύσεις που ήταν δυνατό να παρατηρηθούν και ενδέχεται να αναθεωρηθεί, καθώς επιβεβαιώνονται περισσότερες «σκοτεινές» διελεύσεις, δηλαδή πλόες που πραγματοποιήθηκαν με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, αρκετά πλοία που επιχείρησαν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ ανέφεραν ότι δέχθηκαν προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου από τις ιρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν έπρεπε να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς προηγούμενη άδεια από την Τεχεράνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον πλοίων που αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν τη διέλευσή τους.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεξαμενόπλοιων δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο καθεστώς επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, όπου οι διελεύσεις διακόπτονται και επανεκκινούν κατά διαστήματα. Η προθυμία τους να αναλάβουν τον κίνδυνο της διέλευσης από αυτό το στενό θαλάσσιο πέρασμα είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλοποίηση της αγοράς πετρελαίου, η οποία εξακολουθεί να ανακάμπτει έπειτα από μια πρωτοφανή τετράμηνη κρίση.

