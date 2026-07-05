Σε εξέλιξη φωτιές σε Ρόδο και Δροσιά Χαλκίδας

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 13:50 πυρκαγιά στη Ρόδο, καθώς δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κοσκινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, με στόχο τον άμεσο περιορισμό των δύο εστιών, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν ομάδες εθελοντών, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν τις φωτιές υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Χαλκίδας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 13:30 και εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους κοντά στην παραλία ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.



Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, στις 13.51 εστάλη μέσω του 112 ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους στον Μπουρνώντα Χαλκίδας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ'όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ