Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε κυβέρνηση και Τσίπρα για Οικονομία και εθνικά θέματα

Ομιλία του γγ του κόμματος στο πλαίσιο της 35ης Αντιιμπεριαλιστικής Κατασκήνωσης της ΚΝΕ που πραγματοποιήθηκε στην Βίγλα Φλώρινας.

Με σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης αλλά και με ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές που ακολούθησε ως πρωθυπουργός, ολοκλήρωσε σήμερα την κεντρική του ομιλία στη Φλώρινα, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της 35ης Αντιιμπεριαλιστικής Κατασκήνωσης της ΚΝΕ που πραγματοποιήθηκε στην Βίγλα Φλώρινας. Από το βήμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τη νεολαία και τους εργαζόμενους «να ενισχύσουν το ΚΚΕ», υποστηρίζοντας ότι «αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη που συγκρούεται με την πολιτική του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προετοιμάζει τον ελληνικό λαό για ακόμη βαθύτερη εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους» και σχολιάζοντας δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ανέφερε ότι «διάφοροι ανεκδιήγητοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνουν και μαλώνουν τον ελληνικό λαό ότι δεν είναι έτοιμος να αποδεχτεί την εικόνα να επιστρέφουν φέρετρα από τους πολέμους». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει «ως μονόδρομο τη συμμετοχή της χώρας στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογραμμίζοντας ότι μιλούν για «σταθερότητα σε έναν ταραγμένο κόσμο ενώ στην πραγματικότητα εννοούν βαθύτερη εμπλοκή στους πολέμους που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού». Υποστήριξε ακόμη, ότι «στα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει συναίνεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να καπηλευτεί την ιστορία των λαϊκών αγώνων, ενώ όπως δήλωσε «στην πράξη υπηρέτησε τις ίδιες στρατηγικές επιλογές με τη σημερινή κυβέρνηση».

Από την κεντρική πλατεία της Φλώρινας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε «νατοϊκής κοπής συμφωνία». Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, το ΚΚΕ «έχει επιβεβαιωθεί πλήρως αυτό που από την πρώτη στιγμή έλεγε το ΚΚΕ, ότι ήταν μια συμφωνία αρνητική για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον λαό της Βόρειας Μακεδονίας, που δεν έλυσε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά υπηρέτησε την επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια». Προειδοποίησε μάλιστα, ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί για «νέες διευθετήσεις στο Αιγαίο», μίλησε για «πιέσεις προς συνδιαχείριση προς όφελος των ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών και μεγάλων ενεργειακών συμφερόντων».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, επέκρινε συνολικά το πολιτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το «κόμμα Τσίπρα» όπως χαρακτηριστικά το αποκάλεσε, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, «υπηρετούν την ίδια στρατηγική υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου». Αναφερόμενος στις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, σημείωσε ότι «οι αναφορές του περί ισχυρής οικονομίας και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, επαναλαμβάνουν ουσιαστικά το ίδιο αφήγημα που είχε προβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019».

Υπογράμμισε ακόμη, ότι «η σημερινή οικονομία δεν είναι ουδέτερη. Είναι μια καπιταλιστική οικονομία που, για να είναι ισχυρή, απαιτεί θέσεις εργασίας με ασταθή ωράρια, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με καθηλωμένους μισθούς, την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει. Σε αυτό το σύστημα αυτό, η πίτα μεγαλώνει τσακίζοντας τον λαό. Αυτός είναι νόμος» κατέληξε.

Αναφερόμενος στη Δυτική Μακεδονία, άσκησε κριτική στην πολιτική της απολιγνιτοποίησης και στην ενεργειακή στρατηγική, που όπως υποστήριξε, «αντικαθιστά τον εγχώριο λιγνίτη με εισαγόμενο αμερικανικό LNG, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος και την εξάρτηση της χώρας».

Μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι, κάνοντας λόγο «για ακριβή στέγη, ανασφάλεια στην εργασία, υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων», υποστηρίζοντας ότι «οι ανάγκες της νεολαίας αντιμετωπίζονται ως κόστος από το σημερινό σύστημα».

Το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εκλογών σύμφωνα με τον γ.γ. του ΚΚΕ, «δεν αφορά το ποιο κόμμα θα κυβερνήσει, αλλά το αν θα ενισχυθεί η δύναμη του λαϊκού κινήματος». Όπως είπε, «ένα ισχυρότερο ΚΚΕ σημαίνει ισχυρότερους κοινωνικούς αγώνες και μεγαλύτερη δυνατότητα αντίστασης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, που θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις που υπηρετούν το σημερινό οικονομικό μοντέλο».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρθηκε στους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής, με αφορμή τις φωτογραφίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Τόνισε ότι «η θυσία τους αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο αντίστασης και αυτοθυσίας». Παρουσίασε μάλιστα δημοσίευμα της εφημερίδας «Μαχήτρια» του 1949, για να αναδείξει, όπως είπε, τη διαχρονική σημασία της θυσίας τους, καταλήγοντας πως «στους ώμους αυτών των γιγάντων στεκόμαστε σήμερα, για να πάει ο αγώνας της εργατικής τάξης και του λαού μας ως την τελική νίκη».

Στην συνέχεια, στους συγκεντρωμένους μίλησε ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, ενώ ακολούθησε πορεία 2 χλμ προς το μνημείο που έχει δημιουργήσει το ΚΚΕ, όπου βρίσκονται θαμμένοι σε ομαδικό τάφο πάνω από 800 αντάρτες του ΔΣΕ από την μάχη της Φλώρινας τον Φεβρουάριο του 1949.

Το Σάββατο στο χωριό Πράσινο και παρουσία του Δημήτρη Γόντικα, έγινε εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε μετά από ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες, συγκρότημα των υγειονομικών υπηρεσιών που χρησιμοποίησαν οι αντάρτες του ΔΣΕ. Τις προηγούμενες ημέρες, νεολαίοι της ΚΝΕ είχαν στήσει κατασκήνωση στην περιοχή της Βίγλας, πραγματοποίησαν κυκλικές πορείες σε βουνοκορφές όπου διαδραματίστηκαν οι πιο αιματηρές συγκρούεις του Εμφυλίου και επισκέφθηκαν ιστορικά τοπόσημα της Πρέσπας, που σήμερα έχουν εξελιχθεί σε τουριστικά αξιοθέατα, όπως «η σπηλιά Ζαχαριάδη» και το «νοσοκομείο Κοκκαλη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ