Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Οινόη - Διακοπή κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών - Θήβας

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ για τον επί τόπου συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:19

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστική οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 39 οχήματα, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Επίσης μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) μεταβαίνουν για συνδρομή στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον, κατά κύριο λόγο, εξελίσσεται σε δασική έκταση, με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις, ενώ όπως σημειώνεται έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών - Θήβας. Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.



⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

