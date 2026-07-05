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Νετανιάχου: Ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ

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Νετανιάχου: Ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ
Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αναζητούν προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου "ζήτησαν να προσαρτηθούν" στο Ισραήλ αναζητώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ανάμεσα στα "χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους χριστιανούς παντού", δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή "The Sunday Briefing".

Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

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tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ
Λίβανος
Χεζμπολάχ
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