Οι κυβερνήσεις ανταγωνίζονται για τις επενδύσεις στην AI - Μακρόν και Μόντι ηγούνται της προσπάθειας

Οι δύο ηγέτες έχουν εντείνει φέτος τις προσπάθειές τους να πείσουν τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν στις χώρες τους.

Καθώς οι χώρες ανταγωνίζονται για να μην μείνουν πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, έχουν αναλάβει προσωπικές πρωτοβουλίες για να προσελκύσουν τους επικεφαλής των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών του κόσμου.

Οι δύο ηγέτες έχουν εντείνει φέτος τις προσπάθειές τους να πείσουν τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν στις χώρες τους, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν τόσο σημαντικές επενδύσεις όσο και μεγάλα έργα υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε σχέση με άλλες χώρες που επιδιώκουν να αναπτύξουν τα κέντρα δεδομένων (data centers) και τα οικοσυστήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη της AI, η Γαλλία και η Ινδία ξεχωρίζουν επειδή βασίζονται ιδιαίτερα στις προσωπικές σχέσεις των ηγετών τους με τους επικεφαλής των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Ο Μακρόν προσέλκυσε ηγέτες της AI στη Γαλλία

Τον Ιούνιο, ο Μακρόν φιλοξένησε επικεφαλής κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, ενώ κατάφερε επίσης να πείσει προσωπικά τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων AI στη Γαλλία.

Τον Μάιο, η SoftBank ανακοίνωσε σχέδιο για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ισχύος 3,1 γιγαβάτ (GW) έως το 2031, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος ύψους 75 δισ. ευρώ, που προβλέπει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 5 GW.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Σον αποκάλυψε ότι ο Μακρόν είχε ζητήσει προσωπική συνάντηση μαζί του δύο μήνες νωρίτερα, προκειμένου να τον πείσει να δεσμευτεί στο συγκεκριμένο έργο. Όπως είπε, οι δύο άνδρες αντάλλασσαν ακόμη και μηνύματα, ενώ διαμόρφωναν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος προέβαλε ως βασικό πλεονέκτημα τη μεγάλη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία, η οποία παράγει σημαντικό μέρος της από πυρηνικούς σταθμούς, ενώ δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα εξασφάλιζε 3 GW ηλεκτρικής ισχύος για το έργο της SoftBank αντί για τα 2 GW που είχαν αρχικά προταθεί.

«Η ομάδα του, η κυβερνητική ομάδα, μας υποστηρίζει ιδιαίτερα», δήλωσε ο Σον. «Η δική τους ομάδα και η δική μας συνεργάζονται εξαιρετικά καλά.»

Την ίδια περίοδο, ο Μακρόν προσκάλεσε κορυφαίους επιχειρηματίες του κλάδου της τεχνολογίας να συμμετάσχουν σε γεύμα εργασίας με τους ηγέτες της G7, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη σύνοδο που φιλοξένησε η Γαλλία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων:

• ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν,

• ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι,

• ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπις.

Παρόντες ήταν επίσης:

• ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής Mistral, Αρτούρ Μενς,

• ο επικεφαλής της καναδικής Cohere, Έινταν Γκόμεζ,

• ο ιδρυτής της ιταλικής Domyn, Ουλιάν Σάρκα,

• ο επικεφαλής της βρετανικής Synthesia, Βίκτορ Ριπαρμπέλι,

• και ο συνιδρυτής της γερμανικής Black Forest Labs, Ρόμπιν Ρόμπαχ.

Ο Μόντι ενισχύει τις επενδύσεις στην Ινδία

Από την πλευρά του, ο Ναρέντρα Μόντι συνεχίζει να επιδιώκει μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Την περασμένη Πέμπτη, συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Amazon, Άντι Τζάσι, χαιρετίζοντας τη συνολική επένδυση-ρεκόρ ύψους 48 δισ. δολαρίων που σχεδιάζει η αμερικανική εταιρεία στην Ινδία. Από το ποσό αυτό, 21 δισ. δολάρια θα κατευθυνθούν σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους (cloud infrastructure).

Επιπλέον, την περασμένη χρονιά ο Ινδός πρωθυπουργός είχε πραγματοποιήσει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Σούνταρ Πιτσάι, καθώς και τον επικεφαλής της Intel, Λιπ-Μπου Ταν. Και οι τρεις δεσμεύθηκαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης της Ινδίας.

Η στρατηγική της Ινδίας για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Ναρέντρα Μόντι φιλοξένησε επίσης νωρίτερα φέτος κορυφαία στελέχη αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στη Διεθνή Σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία, εξασφαλίζοντας δεσμεύσεις για επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της AI.

«Η Ινδία δεν βλέπει φόβο στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπει ευημερία. Βλέπει το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Μόντι στην εναρκτήρια ομιλία του κατά τη σύνοδο του Φεβρουαρίου, καλώντας τους ηγέτες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας να «Σχεδιάζουν και να Αναπτύσσουν στην Ινδία» προϊόντα και τεχνολογίες για ολόκληρο τον κόσμο.

Η προσέλκυση επενδύσεων και η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης Μόντι.

Παρά τις φιλοδοξίες της, η Ινδία δεν παράγει ακόμη προηγμένα μικροτσίπ στο εσωτερικό της, ούτε διαθέτει ένα θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (foundation model) αντίστοιχο με τα πλέον προηγμένα μοντέλα των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Κίνας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω στην παγκόσμια κούρσα της AI.

Ο Ινδός πρωθυπουργός ενθαρρύνει συστηματικά τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν στη δημιουργία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και στην παραγωγή ημιαγωγών στη χώρα.

Λίγους μήνες πριν από τη σύνοδο κορυφής, η Ινδία εξασφάλισε τη μεγαλύτερη επένδυση της Microsoft στην Ασία, με στόχο την ανάπτυξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων που απαιτούνται για το όραμα μιας «AI-first» Ινδίας. Παράλληλα, η Google ανακοίνωσε επένδυση ύψους 15 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία του μεγαλύτερου κόμβου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για να προσελκύσει τους μεγάλους παρόχους υποδομών cloud (hyperscalers) στην κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI data centers), η κυβέρνηση Μόντι προσφέρει μακροχρόνιες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Παράλληλα, ενισχύει και τις εγχώριες επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν βιομηχανία παραγωγής ημιαγωγών στην Ινδία.

Κατά την επίσκεψη του Μόντι στην Ολλανδία τον Μάιο, η ολλανδική ASML ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει προηγμένα συστήματα λιθογραφίας για τη νέα μονάδα παραγωγής ημιαγωγών 300 χιλιοστών που κατασκευάζει η Tata Electronics. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Μόντι τον περασμένο Δεκέμβριο, συμφώνησε καταρχήν να αποτελέσει μελλοντικό αγοραστή των μικροτσίπ που θα παράγει η Tata Electronics.

Παρ' όλα αυτά, η Ινδία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και από εισαγόμενο υπολογιστικό εξοπλισμό, γεγονός που καθιστά τις φιλοδοξίες της ευάλωτες σε πιθανούς περιορισμούς εξαγωγών ή άλλες αποφάσεις τρίτων χωρών.

Η πρόσφατη παγκόσμια άνοδος των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ωφέλησε ουσιαστικά την Ινδία, καθώς η χώρα δεν διαθέτει ακόμη κάποιον μεγάλο εγχώριο «παίκτη» στον χώρο της AI. Αυτό καθιστά ακόμη πιο εμφανή και επιτακτική την προσπάθεια του Μόντι να προσελκύσει κεφάλαια, τεχνολογία και στρατηγικές συνεργασίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ινδικού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης.