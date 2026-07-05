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ΠΑΣΟΚ: Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στον κ. Ντόκο

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ΠΑΣΟΚ: Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στον κ. Ντόκο
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Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος.

«Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στον γγ Εθνικής Ασφάλειας, κ. Ντόκο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ότι «οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο Mega επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους» και σχολιάζει: «Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρρητες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: «Ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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