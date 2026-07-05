Alpha Bank: Από τη στρατηγική ανάπτυξης έως την κοινωνική προσφορά

Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Ιουνίου.

Η πορεία της Alpha Bank προς την επόμενη φάση ανάπτυξής της, οι διεθνείς διακρίσεις της διοικητικής της ομάδας, η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και μια σειρά πρωτοβουλιών με κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, κυριάρχησαν στις δράσεις της τράπεζας κατά τον Ιούνιο του 2026.

Μέσα από τα «Alpha Bank Highlights», η τράπεζα παρουσιάζει έναν μήνα που συνδύασε επιχειρηματικές εξελίξεις, αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο και δράσεις με επίκεντρο την κοινωνία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Κορυφαία στιγμή του μήνα αποτέλεσε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, κατά την οποία παρουσιάστηκε η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Alpha Bank και η στρατηγική για την επόμενη ημέρα. Οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή 519 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% των καθαρών κερδών του 2025, επιβεβαιώνοντας, όπως επισημαίνεται, τη δέσμευση της τράπεζας για δημιουργία διαχρονικής αξίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, αναφέρθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση της αξιοπιστίας της, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης προϋποθέτει μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ποιοτικές επενδύσεις και καινοτομία, με τις τράπεζες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της επόμενης αναπτυξιακής φάσης της χώρας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε το 2026 ως την απαρχή μιας νέας εποχής για την τράπεζα, τονίζοντας ότι η ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον το βασικό στρατηγικό της πλεονέκτημα. Όπως σημείωσε, οι επενδύσεις και οι συνεργασίες των τελευταίων ετών έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της Alpha Bank, εξελίσσοντάς την σε έναν ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό συνεργάτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Ιούνιος, όπως παρουσιάζεται στα highlight του μήνα, σημαδεύτηκε και από σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Η Alpha Bank αναδείχθηκε ως η «Most Honored» εταιρεία στην περιοχή Emerging EMEA στην έρευνα Extel Executive Team Survey 2026. Παράλληλα, ο Βασίλης Ψάλτης κατέλαβε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των CEOs, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή Emerging EMEA, ενώ ο οικονομικός διευθυντής της Τράπεζας, Βασίλης Κοσμάς, διακρίθηκε επίσης μεταξύ των κορυφαίων οικονομικών στελεχών της περιοχής. Αντίστοιχες κορυφαίες θέσεις κατέλαβαν οι ομάδες Investor Relations και ESG, καθώς και το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας. Οι διακρίσεις αυτές βασίστηκαν στις αξιολογήσεις περισσότερων από 540 αναλυτών και διαχειριστών χαρτοφυλακίων.

Ιδιαίτερη θέση στις πρωτοβουλίες του μήνα κατέχει και η συμπλήρωση 25 ετών του προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας της Alpha Bank. Την άνοιξη του 2026, 240 εργαζόμενοι σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη συμμετείχαν στις αιμοδοσίες, ενισχύοντας την τράπεζα αίματος της εταιρείας. Συνολικά, μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα, περισσότεροι από 2.000 εθελοντές έχουν προσφέρει πάνω από 10.000 μονάδες αίματος, δημιουργώντας, όπως σημειώνεται, μια σταθερή κουλτούρα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Παράλληλα, η Alpha Bank συνέχισε τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσω των Small Business Workshops. Τους τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με περισσότερους από 200 επιχειρηματίες σε Κω, Ζάκυνθο, Πάτρα και Ρέθυμνο. Στόχος των εργαστηρίων είναι η παροχή πρακτικής ενημέρωσης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές λύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στις δράσεις συμμετέχουν στελέχη της Alpha Bank, θυγατρικών εταιρειών και συνεργαζόμενων οργανισμών, με την πρωτοβουλία να συνεχίζεται και το φθινόπωρο.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης και της διεθνούς συνεργασίας, η τράπεζα υποδέχθηκε στην Αθήνα μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές της γαλλικής École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, με αντικείμενο τον διάλογο γύρω από τη διαχείριση κινδύνων, φέρνοντας σε επαφή την ακαδημαϊκή κοινότητα με στελέχη της αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον πολιτισμό και την προσβασιμότητα. Η Alpha Bank ανακοίνωσε τη στήριξή της στην παράσταση «Τρωάδες» του Εθνικού Θεάτρου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η οποία παρουσιάζεται ως η πρώτη πλήρως προσβάσιμη παραγωγή για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και με την πρώτη μικτή διανομή ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, στην ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μέσα από το πρόγραμμα Culture for All, η τράπεζα δηλώνει ότι συνεχίζει να υποστηρίζει δράσεις που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή όλων στον πολιτισμό.

Οι πρωτοβουλίες του Ιουνίου αποτυπώνουν μια πολυδιάστατη στρατηγική που συνδυάζει την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη διεθνή αναγνώριση, τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και τη διαρκή επένδυση στην κοινωνική συνοχή, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ