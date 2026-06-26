Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 - Το μεγαλύτερο πτωτικό σερί εδώ και 10 μήνες

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 απώλεσε σχεδόν 2%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 4,6%. Ο Dow Jones εξασφάλισε κερδοφόρα εβδομάδα, με άνοδο 0,6%.

Εβδομάδα με μεικτά πρόσημα αποτέλεσε η τρέχουσα για τη Wall Street, με τους S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν απώλειες και τον Dow Jones να «βάφεται» πράσινος, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν βασικές τεχνολογικές μετοχές και να στρέφονται σε πιο αμυντικούς τίτλους της αγοράς. Tην Παρασκευή, ο Dow Jones έχασε 0,09% στις 51.876 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 0,05% στις 7.354 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 0,24% στις 25.297 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 απώλεσε σχεδόν 2%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 4,6%. Ο Dow Jones εξασφάλισε κερδοφόρα εβδομάδα, με άνοδο 0,6%. Μάλιστα, αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση για τον διευρυμένο και τον τεχνολογικό δείκτη, το μεγαλύτερο «κόκκινο» σερί από τον Αύγουστο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026 αντίστοιχα.

Βαρίδι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αποτέλεσαν οι μετοχές τσιπ με πιο πρόσφατο χτύπημα το δημοσίευμα των New York Times ότι η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει την IPΟ της για το επόμενο έτος λόγω της κακής απόδοσης της SpaceX (+0,15% σήμερα) μετά το ντεμπούτο της και της συνολικής αστάθειας στους τίτλους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron Technology κατρακύλησε 6,69%, η Advanced Micro Devices έχασε 2,06% και ο τίτλος της Intel σημείωσε πτώση 3,42%. Υπάρχουν διάχυτες επενδυτικές ανησυχίες σχετικά με τη «βιωσιμότητα των δαπανών για υποδομές ΑΙ, δεδομένης της καθυστέρησης στη χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές», προειδοποίησαν οι αναλυτές της JP Morgan σε report τους.

«Είναι πολύ νωρίς για να συμπεράνουμε ότι υπάρχει μια σημαντική διόρθωση στην τεχνολογία, αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι τα ερωτήματα σχετικά με την κερδοφορία και την ιστορία των κεφαλαιουχικών δαπανών σίγουρα δεν εξαφανίζονται», υπογράμμισε ο Ντέιβιντ Σταμπς, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην AlphaCore Wealth Advisory.

Ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Baird, πιστεύει ότι οι έντονες διακυμάνσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν «έως και τον Ιούλιο» λόγω, εν μέρει, του «πόσο εκτεθειμένες» είναι ορισμένες από τις μετοχές τσιπ. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι αισιόδοξος για τον κλάδο μακροπρόθεσμα. «Εξακολουθώ να στοιχηματίζω ότι τους επόμενους 12 μήνες οι μετοχές τσιπ και οι μετοχές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες, επειδή η ζήτηση είναι τόσο ακόρεστη» εξήγησε.

Αντιθέτως, «έλαμψαν» οι τίτλοι της υγειονομικής περίθαλψης για ακόμη ένα 24ωρο, με την μετοχή της Eli Lilly να κάνει ράλι 7,13%, ενώ η Johnson & Johnson αναρριχήθηκε 3,99% και η AbbVie ενισχύθηκε 4,2%. Πέρα από την υγεία, οι τομείς των βασικών καταναλωτικών αγαθών, των χρηματοοικονομικών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ξεχώρισαν επίσης, με κέρδη άνω του 1%, +0,8% και 0,4% αντιστοίχως.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψε την τρίτη εβδομάδα απωλειών τους, ακόμη και μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ. Ενώ ο μαύρος χρυσός δέχεται ισχυρές πιέσεις, οι χθεσινές αυξήσεις τιμών της Apple υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει ανησυχητικός, προειδοποίησε ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην B. Riley Wealth.