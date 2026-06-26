Ευρωαγορές: Στο «κόκκινο» οι δείκτες υπό το βάρος του sell off στην τεχνολογία

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολίσθησε 0,67% στις 635,92 μονάδες, υποχωρώντας από το χθεσινό του υψηλό. Ο Euro Stoxx 50 κατρακύλησε 0,66% στις 6.226,45 μονάδες.

Με πτωτικό κλίμα ολοκληρώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη συνεδρίαση της Παρασκευής, αντιστρέφοντας τα κέρδη της Πέμπτης και το νέο ρεκόρ του πανευρωπαϊκού δείκτη, καθώς το παγκόσμιο sell off των μετοχών τεχνολογίας επηρεάζει σοβαρά τους επενδυτές.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολίσθησε 0,67% στις 635,92 μονάδες, υποχωρώντας από το χθεσινό του υψηλό. Ο Euro Stoxx 50 κατρακύλησε 0,66% στις 6.226,45 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 1,25% στις 24.681 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,55% στις 8.384 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έχασε 0,18% στις 10.510 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 0,93% στις 51.302 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 διολίσθησε 0,45% στις 19.425 μονάδες.

Οι μετοχές της Zalando σημείωσαν πτώση 6,32% μετά την έναρξη έρευνας από την BaFin σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 του διαδικτυακού λιανοπωλητή μόδας, με την αρχή να επικαλείται στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η εταιρεία παραβίασε τους λογιστικούς κανονισμούς.

Το κλίμα επιδεινώθηκε βέβαια και στον τομέα μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών και τσιπ, μετά από δημοσίευμα της New York Times σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO) για το επόμενο έτος, λόγω των χαμηλών επιδόσεων της SpaceX μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο και της γενικότερης μεταβλητότητας στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η είδηση ​​​​έθεσε άμεσα υπό αμφισβήτηση την όρεξη των αγορών για τις πολυδιαφημισμένες μετοχές AI.

Χαμό έκανε και η Apple, καθώς την Πέμπτη, η μετοχή της εταιρείας έπεσε πάνω από 6%, μετά την αύξηση των τιμών σε ορισμένα προϊόντα λόγω του υψηλότερου κόστους μνήμης και τσιπ αποθήκευσης. Παρόλα αυτά, στη σημερινή συνεδρίαση, έκανε ένα μικρό άλμα +0,21%.

Στα γεωπολιτικά ζητήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για παραβίαση της συμφωνία εκεχειρίας από το Ιράν, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones εναντίον πλοίων που διέπλεαν στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία.

Το Ομάν, ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ και ότι τα πλοία που διέρχονται ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πηγές στο Bloomberg