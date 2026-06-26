Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 86 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 240 του Eurojackpot είναι οι εξής: 17, 25, 35, 39, 41 και 5, 9.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (23/6), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 86 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 240 του Eurojackpot είναι οι εξής: 17, 25, 35, 39, 41 και 5, 9.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.