Παράνομος τζόγος: Στο στόχαστρο της ΕΕΕΠ 18 influencers που προωθούσαν μη αδειοδοτημένες στοιχηματικές πλατφόρμες

Aυστηρότερες κυρώσεις, νέα εποπτικά εργαλεία και παρεμβάσεις στα social media, τις μηχανές αναζήτησης και τους παρόχους διαδικτύου επιστρατεύει η ΕΕΕΠ για να περιορίσει την παράνομη αγορά, στην οποία εκτιμάται ότι συμμετείχαν το 2025 σχεδόν 900.000 παίκτες.

Στον εντοπισμό 18 influencers που προωθούσαν μη αδειοδοτημένες στοιχηματικές πλατφόρμες, με τη συνολική απήχησή τους να ξεπερνά τα 3,6 εκατ. ακολούθους στο Instagram, προχώρησε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), εντείνοντας τις παρεμβάσεις της κατά του παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 4ο Greek Online Gaming Day, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων, ενώ η Αρχή περνά σε ένα νέο μοντέλο εποπτείας που δεν περιορίζεται πλέον στους παράνομους ιστοτόπους, αλλά επεκτείνεται και στα δίκτυα που συμβάλλουν στην ψηφιακή προβολή τους.

Η νέα στρατηγική προβλέπει άμεση παρέμβαση για την απόσυρση παράνομου περιεχομένου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις μηχανές αναζήτησης και τις ψηφιακές πλατφόρμες, στοχευμένες κυρώσεις σε influencers, streamers και τρίτους που προωθούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, ενίσχυση της blacklist με αποκλεισμό ιστοτόπων σε συνεργασία με τους παρόχους διαδικτύου και την ΕΕΤΤ, καθώς και αυξημένα πρόστιμα, δυνατότητα ανάκλησης αδειών όπου προβλέπεται και ενίσχυση των ελεγκτικών και ανακριτικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Αρχή έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 18 αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 1,74 εκατ. ευρώ, ενώ τα εισπραχθέντα πρόστιμα ανέρχονται ήδη σε περίπου 941.000 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη στροφή προς μια πιο ενεργητική πολιτική εποπτείας της αγοράς.

Η αυστηροποίηση των ελέγχων έρχεται καθώς ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, το 2025 συνολικά 893.650 παίκτες συμμετείχαν σε μη αδειοδοτημένα δίκτυα, στα οποία εκτιμάται ότι παίχθηκαν περίπου 1,8 δισ. ευρώ. Η blacklist της Επιτροπής αριθμεί πλέον 14.467 ιστοτόπους, ενώ σχεδόν οι μισοί παίκτες που συμμετείχαν σε παράνομα δίκτυα δηλώνουν ότι υπέστησαν οικονομική ζημία.

Η μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη υπολογίζεται στα 2.027 ευρώ, στοιχείο που αναδεικνύει τόσο το οικονομικό μέγεθος της παράνομης αγοράς όσο και τους κινδύνους για τους ίδιους τους καταναλωτές. Η αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου βρέθηκε στο επίκεντρο του 4ου Greek Online Gaming Day, όπου κυβέρνηση, εποπτικές αρχές και εκπρόσωποι της αγοράς συμφώνησαν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει αποτελεσματικότερη εποπτεία, σταθερό κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο και ενίσχυση των μέτρων προστασίας των παικτών. Από την παρουσίαση της ΕΕΕΠ προκύπτει ότι, παρά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της νόμιμης αγοράς, ο περιορισμός της παράνομης δραστηριότητας παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια.