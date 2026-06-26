ΕΟΤ: Δράση για την προβολή της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά

Την Ελλάδα,γνώρισαν από κοντά ΤΟs από το Βέλγιο και την Ολλανδία, στο πλαίσιο τριών ταξιδίων εξοικείωσης που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κάτω Χωρών.

Την Ελλάδα της αυθεντικής φιλοξενίας με τις πλέον ποιοτικές και βιωματικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας, γνώρισαν από κοντά ΤΟs (Tour Operators) από το Βέλγιο και την Ολλανδία, στο πλαίσιο τριών ταξιδίων εξοικείωσης που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κάτω Χωρών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την Αθήνα, τον Πόρο και την Αίγινα επισκέφτηκαν δεκαπέντε συνεργάτες του ολλανδικού tour operator FOX Reizen από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Οι επαγγελματίες του τουρισμού, γνώρισαν τους προορισμούς που συνδυάζουν ιδανικά τη φύση, τον πολιτισμό και την τοπική γαστρονομία και απέκτησαν καλύτερη γνώση του προορισμού για την προώθηση της Αθήνας σε συνδυασμό με τα νησιά Σαρωνικού στους Ολλανδούς ταξιδιώτες.

Με στόχο την προώθηση νέων προορισμών, αλλά και την ενίσχυση του τουρισμού 365 ημερών τον χρόνο, πραγματοποιήθηκε ένα exclusive ταξίδι φιλοξενίας με τον ιδιοκτήτη του Reisknaller.nl και εκπρόσωπο του Τ/Ο Travelgiant BV από την Ολλανδία μαζί με τη δημιουργική ομάδα της πλατφόρμας. Οι επαγγελματίες ενημερώθηκαν για τις ξενοδοχειακές υποδομές σε Σαντορίνη και Θάσο καθώς επίσης για την τόνωση της ζήτησης εκτός των μηνών αιχμής, ειδικότερα στη Σαντορίνη, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες κάθε εποχή.

Με αφορμή τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ryanair ανάμεσα στο αεροδρόμιο Charleroi του Βελγίου και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου Βόλου, η Υπηρεσία ΕΟΤ εξωτερικού κάτω Χωρών συνεργάσθηκε με το βελγικό αεροδρόμιο για ένα μοναδικό ταξίδι εξοικείωσης.

Η αποστολή εξερεύνησε έναν εντυπωσιακό συνδυασμό προορισμών όπως, Λάρισα, Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Πήλιο & Βόλο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των τουριστικών γραφείων BT TOURS, Neckermann, Essential Greece/Travelscape και δημοσιογράφος από την τουριστική ιστοσελίδα tourisimaguide.be. Οι Βέλγοι επαγγελματίες ήρθαν σε επαφή με εναλλακτικές μορφές τουρισμού που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, όπως τον φυσιολατρικό, γαστρονομικό, πολιτιστικό, περιπατητικό, θρησκευτικό και βιωματικό τουρισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ