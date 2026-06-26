Συντριβή αεροσκάφους στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

Το σκάφος φέρεται να είναι ένα εγχώριας κατασκευής αθλητικό Sunward SA 60L Aurora, το οποίο ανήκει σε τοπική εταιρεία

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26/6) στο κέντρο του Πεκίνου, όταν ένα ελαφρύ αεροσκάφος προσέκρουσε στον 109 ορόφων πύργο CITIC (China Zun), το ψηλότερο κτίριο της κινεζικής πρωτεύουσας.

Ο εμβληματικός ουρανοξύστης εκκενώθηκε άμεσα. Ρεπόρτερ του CNNi μετέδωσε εικόνες πανικού, με εκατοντάδες ανθρώπους να κατακλύζουν τους γύρω δρόμους, την ώρα που ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής απέκλειαν την περιοχή. Από την πρόσκρουση, συντρίμμια και θραύσματα τζαμιών κατέληξαν στο έδαφος, καταστρέφοντας τουλάχιστον ένα διερχόμενο ταξί.

Το σκάφος φέρεται να είναι ένα εγχώριας κατασκευής αθλητικό Sunward SA 60L Aurora, το οποίο ανήκει σε τοπική εταιρεία. Ανεπιβεβαίωτα δεδομένα από το Flightradar24 αποκαλύπτουν ότι το αεροσκάφος ακολουθούσε μια εξαιρετικά ακανόνιστη πορεία πριν καρφωθεί στον πύργο.

Το πρωτοφανές περιστατικό εγείρει τεράστια ερωτήματα ασφαλείας, δεδομένου ότι ο εναέριος χώρος του Πεκίνου φρουρείται δρακόντεια. Μάλιστα, από την 1η Μαΐου έχουν τεθεί σε ισχύ νέοι, αυστηρότατοι κανόνες που απαγορεύουν ρητά τις πτήσεις ακόμη και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) χωρίς ειδική κυβερνητική άδεια.