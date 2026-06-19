Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα εν μέσω αμφιβολιών για την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ανάμεικτη είναι η εικόνα που αποτυπώνεται στο ταμπλό, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται από την καθυστέρηση που καταγράφεται στην συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Τελευταία ενημέρωση: 11:34

Ανάμεικτη είναι η εικόνα που αποτυπώνεται στο ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται από την καθυστέρηση που καταγράφεται στην συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, ειδικά μετά την αναβολή της σημερινής συνάντησης των διαπραγματευτικών ομάδων στην Ελβετία και την ματαίωση της αναχώρησης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για τη χώρα των Άλπεων.

Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών φέρεται να επιβεβαίωσε την «επ' αόριστον αναβολή», ενώ η αμερικανική πλευρά ανέφερε ότι «τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί». Σημειώνεται πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε χθες Πέμπτη, μολονότι μίλησε για επιφυλάξεις, τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν τη νύχτα η Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά στις 636,96 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολισθαίνει 0,04% στις 6.320 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,26% στις 25.092 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,12% στις 8.477 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 είναι οριακά θετικός στις 10.400 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,36 στις 52.876 μονάδες και στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 αποδυναμώνεται 0,23% στις 19.360 μονάδες.

Οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο ρεκόρ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λόγω των ενδείξεων προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και της σταδιακής επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Στο ταμπλό, η Entain ενισχύεται 1,8% μετά την ανακοίνωση του Reuters ότι ο ιδιοκτήτης της Ladbrokes έχει αρχίσει να διερευνά επιλογές για την κοινοπραξία της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής πώλησης.

Στον αντίποδα, η ASML σημειώνει πτώση 1,8% μετά την ανακοίνωση του Bloomberg ότι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε στην εταιρεία ότι η Ουάσινγκτον ανησυχεί ότι μία από τις κορυφαίες μηχανές κατασκευής τσιπ της εταιρείας μπορεί να έχει φτάσει στην Κίνα, παραβιάζοντας τους περιορισμούς εξαγωγών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Ήπιες απώλειες στην Ασία

Πτωτικά κινήθηκαν στην πλειοψηφία τους τα χρηματιστήρια της Ασίας με τους επενδυτές να αξιολογούν τη βιωσιμότητα της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Ο δείκτη αναφοράς της Ιαπωνίας Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,28% κλείνοντας στις 71.250,06 μονάδες, αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη. Ο Topix έχασε 0,57% ολοκληρώνοντας στις 4.044,96 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,13% κλείνοντας στις 9.052,42 μονάδες (είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά το όριο των 9.000 μονάδων την Πέμπτη), ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης διολίσθησε 3,43%.

Η μετοχή της Samsung Electronics αντέστρεψε τα προηγούμενα κέρδη και υποχώρησε 2,34%, ενώ ο SK Hynix αυξήθηκε κατά 2,94%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,92% κλείνοντας στις 8.828,7 μονάδες.

Οι αγορές της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν ήταν κλειστές λόγω αργίας.