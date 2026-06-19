Πετρέλαιο: Μίνι rebound φέρνει η ακύρωση της συνάντησης στην Ελβετία

Tο παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent σταθεροποιείται αυτή την ώρα στα 80 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ωστόσο πτώση άνω του 8% αυτή την εβδομάδα.

Ανοδικές κινήσεις καταγράφει το πετρέλαιο, μετά την ακύρωση της συνάντησης στην Ελβετία των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν μετά την σύναψη προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας, γεγονός που τονίζει πως η αβεβαιότητα παραμένει γύρω από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Αυτό το μίνι rebound έρχεται μετά το χθεσινό χαμηλό που διολίσθησε το πετρέλαιο, όμοιό του είχε να δει η αγορά από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η συμφωνία έδωσε την ώθηση στην ναυτιλία να επιστρέψει σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετριάζοντας το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς που έχει σημειωθεί ποτέ στην παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent σταθεροποιείται αυτή την ώρα στα 80 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ωστόσο πτώση άνω του 8% αυτή την εβδομάδα, ενώ το West Texas Intermediate παράδοσης Αυγούστου ενισχύεται περίπου 1,6%, ξεπερνώντας τα 77,81 δολάρια.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας δήλωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Μπούργκενστοκ την Παρασκευή δεν θα προχωρήσουν όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δεν ταξιδεύει πλέον στην Ελβετία, επικαλούμενος ανεπίλυτα ζητήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, τα πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο που είχαν «κολλήσει» στον Κόλπο, έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Κουβέιτ δήλωσε ότι θα αρχίσει να αυξάνει ξανά την παραγωγή. Την Πέμπτη, πλοία που μετέφεραν σχεδόν 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου είτε εμφανίστηκαν έξω από το Ορμούζ είτε διέσχιζαν, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από περισσότερους από τρεις μήνες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, υπερδεξαμενόπλοια φορτωμένα με σχεδόν 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και έτοιμα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ άμεσα, εφόσον οι έμποροι και οι πλοιοκτήτες δώσουν το πράσινο φως.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου είχαν περάσει από το Ορμούζ το προηγούμενο βράδυ. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο παραμένουν οι ανησυχίες ότι η πλήρης επανέναρξη των ροών θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, την ώρα που οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου συνεχίζονται με την κυβέρνηση Νετανιάχου να συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.