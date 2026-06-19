Supertankers με 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου είναι έτοιμα να περάσουν το Ορμούζ

Υπερδεξαμενόπλοια φορτωμένα με σχεδόν 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και έτοιμα να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ άμεσα, εάν οι έμποροι και οι πλοιοκτήτες δώσουν το πράσινο φως.

Υπερδεξαμενόπλοια φορτωμένα με σχεδόν 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και έτοιμα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ άμεσα, εφόσον οι έμποροι και οι πλοιοκτήτες δώσουν το πράσινο φως, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Αυτό το αργό πετρέλαιο το οποίο δεν υπόκειται σε κυρώσεις και προέρχεται από παραγωγούς του Περσικού Κόλπου, εξαιρουμένου του Ιράν, βρίσκεται σε 40 πολύ μεγάλα τάνκερ στον Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ο όγκος του αργού πετρελαίου στον Κόλπο είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος εάν προστεθούν στον αριθμό και μικρότερα δεξαμενόπλοια. Πέρυσι, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από την περιοχή παραδόθηκαν στην Ασία.

Οι βιομηχανίες πετρελαίου και ναυτιλίας παρακολουθούν στενά για σημάδια μεγαλύτερης δραστηριότητας στο Ορμούζ, μετά την υπογραφή προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω της θαλάσσιας οδού. Τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, με τα πολύτιμα φορτία τους, είναι πιθανό να είναι μεταξύ των πρώτων τύπων πλοίων που θα επιχειρήσουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Περίπου 21 από τα υπερδεξαμενόπλοια δείχνουν ότι κατευθύνονται προς την Ασία, με πέντε να αναφέρουν την Κίνα ως προορισμό τους. Άλλα πέντε πλέουν προς κόμβους μεταφόρτωσης στα ανοιχτά της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης. Τουλάχιστον τρία φαίνεται να κατευθύνονται ανατολικά προς το στενό με κανονικές ταχύτητες από το πρωί της Παρασκευής.

Οι όγκοι αργού πετρελαίου που κατευθύνονται στην Ασία αποτελούν καλό σημάδι για τους αγοραστές σε αυτήν την περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα ασιατικά διυλιστήρια αναγκάστηκαν να μειώσουν τις ροές και οι χώρες αναγκάστηκαν να αντλήσουν από τα αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ξαφνική έλλειψη πετρελαίου.

Εξακολουθεί ωστόσο να υπάρχει σύγχυση σχετικά με την ακριβή κατάσταση που επικρατεί στο Ορμούζ. Τρία σαουδαραβικά υπερδεξαμενόπλοια επανεμφανίστηκαν στον Κόλπο του Ομάν την Πέμπτη, μια ένδειξη ότι τα πλοία άρχισαν να κινούνται, ωστόσο ο όμιλος ναυτιλιακού εμπορίου BIMCO προειδοποίησε ότι παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την άδεια διέλευσης, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Αν και επικρατεί ακόμα αβεβαιότητα, η αισιοδοξία για το πιθανό άνοιγμα φαίνεται να έχει δώσει στους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές επαρκή εμπιστοσύνη για να στείλουν πλοία μέσω του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες. Πλοία που μετέφεραν σχεδόν 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου είτε αναδύθηκαν έξω από το στενό είτε διέσχιζαν το στενό την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένων των VLCC σαουδαραβικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Ο ακριβής αριθμός των πλοίων και των φορτίων τους ενδέχεται να αλλάξει καθώς έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες. Ορισμένα πλοία έχουν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους για λόγους ασφαλείας, ενώ άλλα ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από ηλεκτρονικές παρεμβολές.