Ευρωαγορές: Μικτά πρόσημα στα ταμπλό εν μέσω στοιχημάτων για αύξηση επιτοκίων από Fed

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 «κοκκινίζει» υποχωρώντας -0,07% στις 636,44 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,40% στις 6.325,25 μονάδες.

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές και την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED) θα είναι μια αύξηση των επιτοκίων μετά τις επιθετικές προβλέψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, αν και η μείωση των τιμών του πετρελαίου βοήθησε στην άμβλυνση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 «κοκκινίζει» υποχωρώντας -0,14% στις 638,42 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,40% στις 6.325,25 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,28% στις 24.998 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,45% στις 8.468 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολισθαίνει 0,61% στις 10.445 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σκαρφαλώνει 0,06% στις 52.619 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 χάνει -0,05% στις 19.404 μονάδες.

Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια την Τετάρτη, αλλά οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδήγησαν εννέα πολιτικούς να προβλέψουν μία αύξηση των επιτοκίων φέτος. Οι traders βλέπουν πιθανότητα 49,5% για αύξηση τον Σεπτέμβριο και αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στη συνέχεια έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Εν τω μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες Lufthansa και Air France, οι οποίες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις τιμές της ενέργειας, σημειώνουν άνοδο 0,9% και 2,7% αντίστοιχα. Από την άλλη, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων της Βρετανίας, η Tesco, υποχωρεί 3,3% μετά την ανακοίνωση επιβράδυνσης της αύξησης των πωλήσεων το α' τρίμηνο, λόγω των επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κατευθύνεται προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί της φετινής χρονιάς, μετά την υπογραφή ενδιάμεσης συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμόυζ και την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ στον «μάυρο χρυσό» της Τεχεράνης.

Στα γεωπολιτικά ζητήματα, υπεγράφη εξ αποστάσεως την Τετάρτη το βράδυ η διμερής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή.

Ήπια άνοδος στην Ασία

Οι αγορές στα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν ως επί το πλείστον ανοδικά, με τον Kospi της Νότιας Κορέας και τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να καταγράφουν νέα ρεκόρ, σημειώνοντας άνοδο 2,3% και 1,7% αντίστοιχα. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,21%.