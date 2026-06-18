Χρηματιστήριο: Μικτή εικόνα στο ταμπλό και ήπια διόρθωση για τον Γενικό Δείκτη

Πιέσεις στις τράπεζες και αγοραστικό ενδιαφέρον που επικεντρώνεται προς το παρόν σε μη τραπεζικά blue chips συνθέτουν την εικόνα στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών. Στο -1% ο τραπεζικός δείκτης, Aktor και Helleniq Energy στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Στον απόηχο των χθεσινών απωλειών στη Wall Street και ενόψει της αυριανής λήξης παραγώγων και του rebalancing, στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας διαμορφώνεται μικτή εικόνα, με τις τράπεζες να διορθώνουν και το αγοραστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται προς το παρόν σε μη τραπεζικά blue chips.

Αν και η Fed υπό τον νέο πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις και η επανειλημμένη έμφαση του Γουόρς στη σταθερότητα των τιμών οδήγησαν τις αγορές να φέρουν πιο «μπροστά» τις προσδοκίες τους για νέα αύξηση επιτοκίων, για τον Οκτώβριο. Μάλιστα, εννέα από τα 18 μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) εκτιμούν πλέον ότι το επιτόκιο της Fed θα αυξηθεί στο 3,75%-4,00% έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για σημαντική μεταβολή σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν 12 από τα 19 μέλη προέβλεπαν μείωση επιτοκίων εντός του 2026.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με όσα είπε ο Γουόρς για τον στόχο του πληθωρισμού στο 2%, οδήγησε τους επενδυτές να προεξοφλούν πλέον αύξηση επιτοκίων κατά 38 μονάδες βάσης φέτος, έναντι 21 μονάδων βάσης προηγουμένως.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τέθηκε επισήμως σε ισχύ μετά την εξ αποστάσεως υπογραφή του από τις δύο πλευρές. Η συμφωνία προβλέπει την ταχεία επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άμεση χορήγηση εξαιρέσεων από τις κυρώσεις για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Ωστόσο, πολλά από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, παραπέμφθηκαν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να διολισθαίνουν, με το Brent να κινείται σήμερα προς τα 77 δολάρια το βαρέλι. Εξέλιξη που, αν και ευπρόσδεκτη, όλοι γνωρίζουν ότι οι αυξήσεις που προηγήθηκαν εξακολουθούν να μεταφέρονται στην οικονομία και συνεχίζουν να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται με μικτά πρόσημα, με άνοδο περί του 0,20% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και απώλειες 0,70% στο Λονδίνο, εκεί όπου σήμερα αναμένεται η απόφαση της BoE για τα επιτόκια.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.476,10 μονάδες με απώλειες 0,35%.

Ο δείκτης των τραπεζών επίσης υποχωρεί, με απώλειες 0,75% στις 2.856,54 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινούνται μόνο οι Optima και Τρ. Πειραιώς με κέρδη 0,29% και 0,06% αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, η Eurobank υποχωρεί 2,55% στα 4,28 ευρώ και ακολουθεί η ΕΤΕ με πτώση 1,23% στα 15,31 ευρώ. Alpha Bank και Τρ. Κύπρου κινούνται σε οριακά αρνητικό έδαφος.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,1 με 45 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 50 σε αρνητικό και 53 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος αυξημένος, καθώς ήδη διαμορφώνεται σε 72,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41,08 εκατ. ευρώ αφορούν δύο πακέτα για το 0,38% της Τρ. Πειραιώς.