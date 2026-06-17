Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις με τον Stoxx 600 να παραμένει σε τροχιά ρεκόρ

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σκαρφαλώνει 0,07% στις 636,44 μονάδες και ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,13% στις 6.265,75 μονάδες.

Κοντά στα ιστορικά υψηλά του διατηρείται ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, ωστόσο η δυναμική των προηγούμενων ημερών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια φαίνεται να εξασθενεί, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής πριν από δύο σημαντικά γεγονότα που αναμένεται να καθορίσουν το κλίμα στις αγορές: τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και την απόφαση της Fed.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σκαρφαλώνει 0,07% στις 636,44 μονάδες και ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,13% στις 6.265,75 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει απώλειες 0,34% στις 24.838 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,07% στις 8.452 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολισθαίνει 0,06% στις 10.487 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,13% στις 52.358 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 χάνει -0,11% στις 19.141 μονάδες.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τα οποία αναμένεται να δώσουν πιο καθαρή εικόνα για την πορεία των τιμών και τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για άνοδο του ετήσιου πληθωρισμού στο 3,2% τον Μάιο, εξέλιξη που θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τις προσδοκίες γύρω από τα επιτόκια.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική πολιτική, με τις αγορές να αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις νέες προβλέψεις και το σήμα που θα δώσει η Fed για την πορεία της οικονομίας, καθώς η στάση της θεωρείται καθοριστική και για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης και τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,8%, παραμένοντας αμετάβλητος. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται πλέον να ληφθούν υπόψη από την Τράπεζα της Αγγλίας ενόψει της απόφασής της για τα επιτόκια την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κατευθύνεται προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί της φετινής χρονιάς, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ενισχύει τις εκτιμήσεις για αναβίωση της προσφοράς, με κορυφαίες τράπεζες της Wall Street να υποβαθμίζουν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του «μαύρου χρυσού».

Στο γεωπολιτικό προσκήνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να υπογράψουν επισήμως στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία μνημόνιο κατανόησης, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και την επιβολή νέων, αυστηρών περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Θετικά τα ταμπλό στην Ασία

Στα ασιατικά χρημτιστήρια, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε νέο υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 0,91%, ενώ ο Topix κέρδισε 0,91%. Ο νοτιοκορεατικός Kospi πρόσθεσε 0,42% και ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ισχυροποιήθηκε κατά 1,49%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,37%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε οριακή άνοδο.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά την άνοδο και των τριών βασικών μέσων όρων τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές έχουν τερματίσει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, με την επίσημη τελετή υπογραφής να προγραμματίζεται στην Ελβετία την Παρασκευή.