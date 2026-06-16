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Συνέχισε ανοδικά ο χρυσός με φόντο την συμφωνία

Newsroom
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Συνέχισε ανοδικά ο χρυσός με φόντο την συμφωνία
Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν την Τρίτη, καθώς οι προσδοκίες των αγορών για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος μετριάστηκαν, μετά από την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν που οδήγησε σε νέο κατρακύλισμα τις τιμές του πετρελαίου.

Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν εκ νέου την Τρίτη, καθώς οι προσδοκίες των αγορών για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος μετριάστηκαν, μετά από την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν που οδήγησε σε νέο κατρακύλισμα τις τιμές του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε 0,8% στα 4.338,97 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τις 5 Ιουνίου στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ ενισχύθηκαν οριακά 0,1% στα 4.354,40 δολάρια.

Σήμερα, το Brent υποχώρησε κάτω από τα 80 δολ. το βαρέλι, διευρύνοντας τις απώλειες της Δευτέρας.

Οι αγορές έχουν μειώσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο στο 58% από περίπου 70% νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι αξιωματούχοι της Fed θα λάβουν αύριο την πρώτη απόφαση για τα επιτόκια υπό τον Πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο Τραμπ. Ενώ η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά αυτή τη φορά, πολλοί στη Wall Street αναμένουν μια στροφή προς αυξήσεις στο "dot plot" όπου θα αποτυπωθούν οι προσδοκίες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για φέτος.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι spot ενισχύθηκε 0,7% στα 70,51 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα κέρδισε 2,7% στα 1.812,76 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε κέρδη 0,9% στα 1.360,75 δολάρια.

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