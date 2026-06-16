Ευρωαγορές: Συνεχίζει σε ρυθμούς ρεκόρ ο Stoxx 600

Νέο ρεκόρ σημείωσε ο Stoxx 600 την Τρίτη, την ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Συνέχισε να καταγράφει νέα ρεκόρ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 την Τρίτη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, διευρύνοντας το θετικό του σερί, την ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόοδο στην ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά και την σύνοδο κορυφής της G7 που πραγματοποιείται στη Γαλλία, με τους παγκόσμιους ηγέτες να συζητούν τις άκρως κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις. Η αισιοδοξία των traders ενισχύθηκε επίσης από την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σκαρφάλωσε 0,26% στις 636,06 μονάδες, σημειώνοντας ένα καινούργιο ρεκόρ. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,38% στις 6.253,16 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε κέρδη 0,08% στις 24.914 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,75% στις 8.447 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφάλωσε 0,61% στις 10.494 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 1,15% στις 52.432 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 έκλεισε στο +0,69% στις 19.163 μονάδες.

Στο μεταξύ προς το μεγαλύτερο σερί απωλειών του φέτος, οδεύει το πετρέλαιο, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύει τις προσδοκίες για αναβίωση της προσφοράς, με κορυφαίες τράπεζες της Wall Street να υποβαθμίζουν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του «μαύρου χρυσού».

Στο γεωπολιτικό προσκήνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ξεκάθαρος ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η κυβέρνηση στην Τεχεράνη έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, εκτιμώντας ωστόσο πως η δεύτερη φάση της συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι ευκολότερη.

Σύμφωνα με ανώτερο αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφτεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης, τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται πλέον για την σημαντική συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, την πρώτη υπό την προεδρία του Kέβιν Γουόρς. Η απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τετάρτης αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά θα είναι κυρίως η συνέντευξη που θα δώσει ο νέος πρόεδρος αυτή που θα συγκεντρώσει όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Fed θα διατηρήσει σε παύση τα επιτόκια. Ο Κέβιν Γουόρς θα πρέπει να δείξει πως αισθάνεται άνετος με μία προσέγγιση "βλέποντας και κάνοντας", επιφυλάσσοντας πιθανές μειώσεις επιτοκίων σε έναν πιο μακρινό ορίζοντα», δήλωσε ο Φρανσουά Ριμέ, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στην Credit Mutuel AM.