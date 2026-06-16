Ευρωαγορές: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Stoxx 600 με ώθηση από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,15% στις 635,58 μονάδες και ο Euro Stoxx 50 σκαρφαλώνει 0,42% στις 6.254,90 μονάδες.

Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφει ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 την Τρίτη, αναβαθμίζοντας ένα δυναμικό σερί και σκορπίζοντας θετικό αέρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται προς την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σκαρφαλώνει 0,15% στις 635,58 μονάδες και ο Euro Stoxx 50 σκαρφαλώνει 0,42% στις 6.254,90 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει κέρδη 0,18% στις 24.947 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,32% στις 8.410 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφαλώνει 0,26% στις 10.457 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,71% στις 52.195 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 αναρριχάται 0,24% στις 19.073 μονάδες.

Στο μεταξύ προς το μεγαλύτερο σερί απωλειών του φέτος, οδεύει το πετρέλαιο, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύει τις προσδοκίες για αναβίωση της προσφοράς, με κορυφαίες τράπεζες της Wall Street να υποβαθμίζουν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του «μαύρου χρυσού».

Στο γεωπολιτικό προσκήνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοικτά» την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανώτερο αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφτεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης, τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Βέβαια, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρέθηκε σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος προσπαθεί να απεμπλακεί από τον πόλεμο, με τους στόχους και των δύο ηγετών να μην έχουν επιτευχθεί και τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο αναγκαστικά να παγώνουν.

«Η προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν είναι «φρικτή για το Ισραήλ», δήλωσε ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχο. «Και δεν υπάρχει κανείς στην ισραηλινή ηγεσία που να το βλέπει διαφορετικά, από τον πρωθυπουργό μέχρι τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού», πρόσθεσε.