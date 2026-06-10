Στα 36 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο - Στο 3,77% η απόδοση

Το ελληνικό Δημόσιο αντλεί περίπου 3 δισ. ευρώ, στο 3,75% το επιτόκιο.

Τελευταία ενημέρωση 14:17

Με επιτόκιο ελαφρώς χαμηλότερο από τον αρχικό προγραμματισμό, χάρη στην μεγάλη ζήτηση, το Ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε σήμερα 3 δισ. Ευρώ με την επανέκδοση του 10ετούς ομόλογου καλύπτοντας έτσι περίπου το 95% του δανειακού προγράμματος για το 2026.

Η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου δεν αποσκοπεί τόσο στην άντληση πρόσθετης ρευστότητας, όσο στην η ενίσχυση της καμπύλης των ελληνικών τίτλων και στην τόνωση της δευτερογενούς αγοράς.

Η ζήτηση για το δεκαετές ομολόγο έφτασε τα 36 δισ. ευρώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με αποτέλεσμα το επιτόκιο του να διαμορφωθεί μόλις 0,68% υψηλότερα από το επιτόκιο διατραπεζικής (Mid Swap) δηλαδή περίπου στο 3,75%, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί 0,71% υψηλότερα από το επιτόκιο στην διατραπεζική, ήτοι στο 3,83%.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό κουπόνι (επιτόκιο) του ομολόγου όταν είχε εκδοθεί είχε διαμορφωθεί στο 3.375%.

Την επανέκδοση του ομολόγου είχαν αναλάβει για το Ελληνικό Δημόσιο οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale

Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που οι αγορές ομολόγων στην ευρωζώνη κινούνται υπό την πίεση που δημιουργεί η διαφαινόμενη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει την Πέμπτη 11 Ιουνίου σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25%, η ελληνική αγορά εμφανίζει ανθεκτικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 3,77%, και είναι μόλις 0,78% υψηλότερη από αυτήν (3,07%) του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου.

Πάντως όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat το κόστος εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα το κόστος εξυπηρέτησης υποχώρησε οριακά το 2025 στο 2,18% από 2,27% το 2024, εξέλιξη που αντανακλά τη μεγάλη διάρκεια και την ιδιαίτερη δομή του ελληνικού χρέους. Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους (Γενικής Κυβέρνησης) στο τέλος Μαρτίου 2026 ήταν 1,38% σε ταμειακή βάση συμπεριλαμβανομένων των swaps και 1,84% περιλαμβανομένων των swaps, πλέον αναβαλλόμενων τόκων των δανείων του EFSF.

Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις ο ESM και ο EFSF άναψαν το «πράσινο φως» στην Κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων του Greek Loan Facility (GLF), ύψους 6,94 δισ. ευρώ, τα οποία αρχικά λήγουν την περίοδο 2029-2035, κάνοντας χρήση από τα ταμειακά διαθέσιμα του λεγόμενου «σκληρού μαξιλαριού». Υπενθυμίζεται πως το Greek Loan Facility (GLF) αποτέλεσε μέρος του πρώτου πακέτου στήριξης προς την Ελλάδα το 2010 και περιλάμβανε διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων παραμένουν ανεξόφλητα περίπου 26,3 δισ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη πρόωρη αποπληρωμή GLF μέχρι σήμερα, μετά από αντίστοιχη κίνηση το 2025.