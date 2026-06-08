Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο της Αθήνας με φόντο τη Μέση Ανατολή

Σε αρνητικό έδαφος η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις απώλειες που προηγήθηκαν την Παρασκευή στη Wall Street και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Upd. 12:46

Σε αρνητικό έδαφος κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης και η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις απώλειες που προηγήθηκαν την Παρασκευή στη Wall Street και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ προκάλεσε απότομη αναθεώρηση των προσδοκιών για τις επόμενες κινήσεις της Fed και επιτάχυνε τις πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι αγορές προεξοφλούν πλέον αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν παραμένει άλυτη καθώς ο πόλεμος πλησιάζει σε διάρκεια τις 100 ημέρες. Παρότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω διαμεσολαβητών, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε βασικά ζητήματα όπως τα Στενά του Ορμούζ, τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και η κατάσταση στον Λίβανο. Επιπλέον, οι νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ καθιστούν την εκεχειρία πιο εύθραυστη από ποτέ και αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Κατά συνέπεια, το Brent ξεκινά την εβδομάδα με άλμα περί του 5% προς τα 98 δολάρια.

Αυτή την εβδομάδα, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα επικεντρωθεί στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, καθώς και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας. Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται πτωτικά. Απώλειες περί του 0,9% καταγράφει ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη, ενώ σε Παρίσι και Λονδίνο οι απώλειες διαμορφώνονται σε 0,7% και 0,3% αντίστοιχα.

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance, η ελληνική αγορά προέρχεται από μια εβδομάδα με ήπιες απώλειες, διατηρώντας ωστόσο τη συνολική ανοδική της εικόνα. Η ζώνη των προηγούμενων υψηλών συνεχίζει να λειτουργεί ως ισχυρή περιοχή αντίστασης, με την αγορά να χρειάζεται περισσότερο χρόνο και νέα καύσιμα προκειμένου να επιχειρήσει μια πειστική υπέρβασή της. Στο μεταξύ, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της πορείας του Γενικού Δείκτη, δεδομένης της αυξημένης στάθμισής του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αδυναμία στον κλάδο να επηρεάζει δυσανάλογα την ευρύτερη αγορά.

«Με μόλις δύο εβδομάδες να απομένουν έως τη λήξη του τρέχοντος χρηματιστηριακού κύ\κλου, οι αγοραστές εξακολουθούν να διατηρούν το πλεονέκτημα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλέπεται η σημαντική απορρόφηση ρευστότητας που προκάλεσε η μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία απορρόφησε σημαντικούς πόρους από το εγχώριο επενδυτικό σύστημα χωρίς ωστόσο να ανατρέψει τη γενικότερη θετική τάση» σημειώνει μεταξύ άλλων η Fast Finance. Τεχνικά, δύο ζώνες παραμένουν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς. Η πρώτη εντοπίζεται στις 2.320 μονάδες και λειτουργεί ως βασική στήριξη, ενώ η δεύτερη στις 2.410 μονάδες αποτελεί την κύρια αντίσταση. Η κατοχύρωση της ζώνης των 2.320 μονάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνηση προς τις 2.250 μονάδες, ενώ αντίθετα μία καθαρή ανοδική διάσπαση και επιβεβαίωση πάνω από τις 2.410 μονάδες θα άνοιγε τον δρόμο για την περιοχή των 2.480 μονάδων, επαναφέροντας το ανοδικό momentum στο προσκήνιο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.333,14 μονάδες με πτώση 0,95%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 1,08% στις 2.625,65 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η ΕΤΕ υποχωρεί 1,66% στα 14,47 ευρώ, οι Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου ακολουθούν με απώλειες 1,3% και % αντίστοιχα, ενώ για τις Eurobank και Optima οι απώλειες διαμορφώνονται περί του 0,6%-0,8%. Μικρότερες απώλειες για την Alpha Bank που υποχωρεί 0,325 στα 3,69 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:5,2 με μόλις 18 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 94 που υποχωρούν και 37 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 79,46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 22,25 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχωρίζουν τέσσερα πακέτα στον ΑΔΜΗΕ για συνολικά 2,18 εκατ. μετοχές, σε τιμές μεταξύ 4 και 4,005 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8,72 εκατ. ευρώ.