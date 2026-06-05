Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Η πιο ελκυστική εναλλακτική της Ευρώπης

Θετικοί για τις προοπτικές των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών εμφανίζονται οι αναλυτές της Deutsche Bank, δίνοντας σύσταση “buy” για τις τέσσερις συστημικές στην Ελλάδα και την Τρ. Κύπρου, αλλά και νέες αυξημένες τιμές-στόχους. Top pick η Eurobank.

Θετικοί για τις προοπτικές των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών εμφανίζονται οι αναλυτές της Deutsche Bank, δίνοντας σύσταση “buy” για τις τέσσερις συστημικές στην Ελλάδα και την Τρ. Κύπρου, αλλά και νέες αυξημένες τιμές-στόχους.

Όπως σημειώνει η DB, οι μετοχές των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών έχουν υπεραποδώσει του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη κατά περίπου 13% από την αρχή του έτους, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική οικονομία –και κατ’ επέκταση οι τράπεζές της– αποτιμώνται πιο ελκυστικά από τις περισσότερες ευρωπαϊκές ομοειδείς τους, προσφέροντας ταυτόχρονα ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες είναι πιθανό να είναι περισσότερο προστατευμένες από τις γεωπολιτικές επιπτώσεις συγκριτικά με πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Οι αναλυτές της DB σχολιάζουν επίσης ότι η δυναμική της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με ανάπτυξη περίπου 1,5% το 2026, έναντι μόλις 0,5% για την Ευρωζώνη, και με στήριξη από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση και τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του Next Generation EU. «Αν και η ενεργειακή εξάρτηση εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα, οι γενικές τάσεις παραμένουν αισθητά ισχυρότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Υπό σχετικά φυσιολογικά σενάρια, εξακολουθούμε να προβλέπουμε υψηλή μονοψήφια αύξηση των δανείων τα επόμενα χρόνια, κυρίως χάρη στον εταιρικό δανεισμό αλλά και με στήριξη από μια σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης μετά από πολλά χρόνια απομόχλευσης. Η προοπτική αυτή μεταφράζεται σε σαφώς καλύτερες προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους σε σχέση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές αγορές» εξηγεί η Deutsche Bank.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της DB επισημαίνουν πως, παρά τη θετική χρηματιστηριακή πορεία των ελληνικών τραπεζών, η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τις ισχυρές μελλοντικές τους προοπτικές. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός του ραντάρ πολλών επενδυτών, αλλά και στη «μεταβατική» τους θέση ανάμεσα στην κατηγορία των αναδυόμενων και των ανεπτυγμένων αγορών.

Έτσι, το αποτέλεσμα είναι οι αποτιμήσεις τους να παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτική ευκαιρία.

Παραμένουν τα περιθώρια ανόδου – Top pick η Eurobank

Η DB διατηρεί σύσταση “buy” για όλες τις τράπεζες που καλύπτει σε Ελλάδα και Κύπρο, ξεχωρίζοντας ως προτιμώμενη επιλογή τη μετοχή της Eurobank, για την οποία δίνει νέα τιμή-στόχο 5,00 ευρώ, από 4,35 ευρώ προηγουμένως.

Για την Alpha Bank η τιμή-στόχος διαμορφώνεται σε 4,80 ευρώ (από 4,45 ευρώ), για την Τρ. Πειραιώς στα 10,15 ευρώ (από 8,95 ευρώ) και για την Εθνική Τράπεζα στα 17,10 ευρώ (από 15,95 ευρώ προηγουμένως).

Αυξημένη τιμή-στόχος δίνει η DB και για την Τρ. Κύπρου στα 11,25 ευρώ, από 10,40 ευρώ προηγουμένως.