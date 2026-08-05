Τριήμερο ράλι για τον χρυσό με ώθηση από Fed και Μέση Ανατολή

Τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύονται κατά 1,55% και διαμορφώνονται στα επίπεδα των 4.217,10 δολαρίων/ουγγιά.

Άνοδο για τρίτη διαδοχική ημέρα καταγράφουν την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, καθώς το μέταλλο επωφελείται σημαντικά από την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και από τη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που μειώνει τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύονται κατά 1,55% και διαμορφώνονται στα επίπεδα των 4.217,10 δολαρίων/ουγγιά, ενώ στην spot αγορά το μέταλλο ενισχύεται κατά 2,1% στα 4.164,21 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται και οι τιμές των υπόλοιπων μετάλλων, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ασημιού να κερδίζουν 2,54% στα 61,775 δολάρια, ενώ πλατίνα και παλλάδιο καταγράφουν κέρδη 1,2% και 0,5% αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως ο χρυσός έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20% από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η εκρηκτική άνοδος των τιμών της ενέργειας ενίσχυσε τις πληθωριστικές πιέσεις και αύξησε τις πιθανότητες τα επιτόκια των Κεντρικών Τραπεζών να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παρά το δυσμενές αυτό περιβάλλον, η Fed διατήρησε αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, αν και τρία μέλη της Επιτροπής διαφώνησαν, υποστηρίζοντας την ανάγκη αύξησης των επιτοκίων.

Οι αγορές πλέον προεξοφλούν μία μόνο αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ έως το τέλος του έτους, έναντι δύο που ανέμεναν μόλις πριν από μία εβδομάδα. Όπως σημειώνει το Bloomberg, η προοπτική ηπιότερης νομισματικής σύσφιξης θεωρείται ευνοϊκή για τα πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός, τα οποία δεν αποφέρουν τόκο ή άλλη απόδοση.