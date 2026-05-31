ΥΠΕΝ: Kαταδικαστέα η επίθεση έξω από το υπουργείο

Στο Υπουργείο άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις που υπογράφει η "Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας" με το σύνθημα "Ελληνικά βουνά χωρίς αιολικά".

Η σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι καταδικαστέα, αναφέρει το ΥΠΕΝ σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

"Η προστασία του περιβάλλοντος, προσθέτει το ΥΠΕΝ, δεν υπηρετείται με συνθήματα, ακρότητες ή πρακτικές εκφοβισμού.

Το ΥΠΕΝ προχωρά με σχέδιο, κανόνες και διαφάνεια. Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ θέτει σαφή όρια και αυστηρές δικλείδες προστασίας.

Η Δημοκρατία έχει κανόνες. Και το Υπουργείο θα συνεχίσει να λειτουργεί με οδηγό το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη νομιμότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

