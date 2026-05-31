Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών

Πέντε αλλοδαπούς διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες συνέλαβαν αστυνομικοί σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, στην Εθνική οδό Ορμενίου-Αρδανίου, αστυνομικοί συνέλαβαν την μια διακινητή, διότι την εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, αστυνομικοί συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Στη τρίτη περίπτωση, χθες το απόγευμα, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στη τέταρτη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τους δύο διακινητές, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο το οποίο ρυμουλκούσε όχημα (τρέιλορ) στο εσωτερικό του οποίου επέβαιναν έξι μη νόμιμοι μετανάστες τους οποίους μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα.

Σημειώνεται ότι το ρυμουλκούμενο όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στην κατοχή του συνοδηγού δράστη βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, 15 πλαστά χαρτονομίσματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Σαπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ