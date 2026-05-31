SoftBank: Επενδύσεις 45 δισ. ευρώ στη Γαλλία για υποδομές ΑΙ

Ο ιαπωνικός όμιλος SoftBank Group θα επενδύσει 45 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η SoftBank δήλωσε ότι η επένδυση, που περιγράφεται ως η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Hauts-de-France στη βόρεια Γαλλία και θα αποδώσει ισχύ 3,1 GW.

Τα επενδυτικά σχέδια αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα τη Δευτέρα, στο ετήσιο επιχειρηματικό συνέδριο Choose France.

Η γαλλική εταιρεία μηχανικής Schneider Electric δήλωσε ότι θα είναι ένας από τους βασικούς εταίρους του έργου και θα εξοπλίσει τις εγκαταστάσεις με τα συστήματά της, χωρίς να αποκαλύψει οικονομικά στοιχεία.

Τρεις τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μίας στη Δουνκέρκη, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2031. Πρόσθετες εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της Γαλλίας σχεδιάζονται σε μεταγενέστερο στάδιο, ανέφερε η SoftBank Group, ανεβάζοντας το συνολικό επενδυτικό σχέδιο στα 75 δισ. ευρώ.

«Το γεγονός ότι η χώρα είναι παραγωγός και εξαγωγέας ενέργειας είναι απολύτως καθοριστικό για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο ιδρυτής της SoftBank, Masayoshi Son, στην εφημερίδα La Tribune du Dimanche.

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία Électricité de France (EDF) συμμετέχει επίσης στη συμφωνία, παραχωρώντας έναν από τους πρώην σταθμούς παραγωγής της στη SoftBank Group ώστε να μετατραπεί σε κέντρο δεδομένων.

Η γαλλική δέσμευση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο κύμα δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης από τη SoftBank. Οι επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν επίσης πάνω από 30 δισ. δολάρια που έχουν επενδυθεί μέχρι στιγμής στην OpenAI, για περίπου μερίδιο 11%.

Η Γαλλία χρησιμοποιεί τη σύνοδο Choose France για να προσελκύει ξένους επενδυτές από τότε που εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το 2018.