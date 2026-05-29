Προς κέρδη στον μήνα και την εβδομάδα οι ευρωαγορές - Νέο άλμα στις αμυντικές μετοχές

Διπλά κέρδη για τον Μάιο και την εβδομάδα κυνηγούν την Παρασκευή οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά την ένταση που προηγήθηκε για εκτόξευση πυραύλων από τις δυνάμεις της Τεχεράνης, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βανς υπογράμμισε πως Λευκός Οίκος και Ισλαμική Δημοκρατία έχουν επιτύχει «πολλή πρόοδο» για μία συμφωνία, πλην όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη «έτοιμος» να υπογράψει το κείμενο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 028% στις 626,88 μονάδες και ο Eurostoxx 50 προσθέτει 0,36% στις 6.076 μονάδες. Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,14% στις 25.127 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημειώνει άνοδο 0,06% στις 10.433 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,49% στις 8.228 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιείται 0,30% στις 49.974 μονάδες ενώ ο IBEX 35 αναρριχάται 0,48% στις 18.387 μονάδες.

Οι μετοχές του τομέα της άμυνας διευρύνουν το ράλι τους την Παρασκευή, με τον περιφερειακό δείκτη Stoxx Aerospace and Defense να καταγράφει κέρδη 1%. Στο ταμπλό, η μετοχή της Creotech Instruments επιδίδεται σε ράλι 4,21% και ο τίτλος της Airbus κάνει άλμα 2,08% ενώ η CTS Eventim εκτινάσσεται 11%, αφότου η γερμανική εταιρεία έκδοσης εισιτηρίων ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 23% το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της ισχυρής ζήτησης για ζωντανή ψυχαγωγία.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πληροφορίες ιρανικών ΜΜΕ για κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην περιοχή του Κόλπου. Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» είναι γνωστό πού βρίσκονται.

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, με τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να καταγράφει νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό και τον ιαπωνικό Topix να αγγίζει ιστορικό ρεκόρ. Ειδικότερα, στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε πάνω από 3%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 3,17%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,49%, ενώ ο Topix κέρδισε 1,86%, σε νέο ιστορικό υψηλό. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 1,1%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος.