Σε τροχιά για τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες εδώ και 1,5 μήνα το πετρέλαιο

Ολοταχώς για την πιο απότομη εβδομαδιαία πτώση του από τις αρχές Απριλίου, βρίσκεται το πετρέλαιο την Παρασκευή, με πτώση άνω του 1% μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent παράδοσης Ιουλίου υποχωρούν 1,32% στα 92,47 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του WTI διολισθαίνουν 1,55% στα 87,52 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent μετρά απώλειες 10,5% αυτή την εβδομάδα - η πιο μεγάλη εβδομαδιαία βουτιά από τις 6 Απριλίου, ενώ το WTI έχει υποχωρήσει 9,2% - στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τις 13 Απριλίου.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει «πολλή πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας, πλην όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη «έτοιμος» να υπογράψει το κείμενο, τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

«Παραμένει η πεποίθηση ότι η σύγκρουση έχει τελειώσει και μια συμφωνία έρχεται. Όσο ισχύει αυτό το αφήγημα, το αργό πετρέλαιο έχει περιθώριο να επεκτείνει την πτώση του προς τα χαμηλά των 80 δολαρίων», τόνισε ο αναλυτής της IG, Tόνι Σίκαμορ.

Ένα πιθανό τέλος στον τρίμηνο πόλεμο του Ιράν και το πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - ενός αγωγού για περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κυκλοφορία μέσω του θαλάσσιου σημείου συμφόρησης είναι υπερβολικά περιορισμένη με τους αναλυτές της ING να εκτιμούν ότι το άνοιγμα της πλωτής οδού θα προσέφερε κάποια άμεση ανακούφιση στην αγορά πετρελαίου, αλλά η ανάκαμψη είναι ακόμη αβέβαιη.

«Η παραγωγή πετρελαίου έχει μειωθεί σημαντικά από τον πόλεμο, με τους παραγωγούς να την σταματούν προκειμένου να διαχειριστούν τους περιορισμούς αποθήκευσης», πρόσθεσαν αναλυτές της ολλανδικής τράπεζας.

«Η ανάκαμψη της παραγωγής θα είναι σταδιακή και όχι άμεση. Τα διυλιστήρια στην περιοχή πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή τους. Αυτό θα χρειαστεί χρόνο, δεδομένου ότι ορισμένες από αυτές τις υποδομές έγιναν στόχος επιθέσεων νωρίτερα στη σύγκρουση» κατέληξαν.