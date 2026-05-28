Χατζηθεοδοσίου: «Οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός και όχι ο τελικός προορισμός»

«Οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός και όχι ο τελικός προορισμός», τονίζει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, με αφορμή την αυριανή έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει: «Ενόψει της αυριανής έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων, θέλω να απευθυνθώ σε όλα τα παιδιά που αυτές τις ημέρες δίνουν έναν σημαντικό αγώνα, αλλά και στις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν και στέκονται δίπλα τους.

Τόσο από τη δική μου προσωπική εμπειρία όσο και ως γονιός, γνωρίζω καλά ότι πίσω από αυτές τις εξετάσεις κρύβονται αμέτρητες ώρες προσπάθειας, αγωνίας αλλά και όνειρα. Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τις δικές του προσδοκίες, τους δικούς του στόχους και τη δική του προσωπική διαδρομή.

Είναι, όμως, σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός και όχι ο τελικός προορισμός. Η πορεία δεν καθορίζεται από μία εξέταση ούτε από έναν βαθμό. Το ταξίδι τώρα ξεκινά και μπορεί να γίνει συναρπαστικό, δημιουργικό και γεμάτο ευκαιρίες, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Ζούμε σε μια εποχή με πολλές προκλήσεις, αλλά και με νέους δρόμους που ανοίγονται συνεχώς στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία και στην αγορά εργασίας. Αρκεί να πιστέψετε στον εαυτό σας και να συνεχίσετε να διεκδικείτε τα όνειρά σας με επιμονή και αισιοδοξία.

Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Το μέλλον σάς ανήκει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ