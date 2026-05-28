Tax & Labour | Φορολογικά

ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών - Καταργείται η γραμμή 1517

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα - Καταργείται το 1517
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η ορθή επιλογή του διαύλου υποβολής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτητα εξέτασης της κάθε αναφοράς.

Αποκλειστικά μέσω ψηφιακών διαύλων πραγματοποιείται πλέον η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα, με την κατάργηση της τηλεφωνικής γραμμής 1517. Η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων, οι φορολογούμενοι καλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών:

• Οικονομικά εγκλήματα: Αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
• Φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις: Υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Καταγγελίες πολιτών.

Η ορθή επιλογή του διαύλου υποβολής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτητα εξέτασης της κάθε αναφοράς. Προσεχώς, η ειδική εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών» θα αναβαθμιστεί για να περιλαμβάνει καταγγελίες τόσο οικονομικού εγκλήματος όσο και ζητημάτων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας τη θεματική κατηγορία που αντιστοιχεί στο ερώτημά τους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Στον αέρα» διαγωνισμός μισού δισ. ευρώ για νέες ταυτότητες και διαβατήρια

Το τρολάρισμα με την ΕΛΑΣ - Οι νέες προκλήσεις στην εργασία - Το «εδώ θα μείνω» του Καλλιάνου

Πλούσιοι, επιτυχημένοι και 20άρηδες: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι νέοι παίκτες

tags:
ΑΑΔΕ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider