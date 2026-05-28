Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της Alpha Bank

Στο 1ο συνέδριο του Newsbeast με θέμα Ηγεσία & Εργασία, συμμετείχε ο Νίκος Σαλακάς, Chief of Corporate Center & General Counsel της Alpha Bank, όπου μίλησε για τον μετασχηματισμό της Τράπεζας, τη σημασία της εργασιακής και επιχειρηματικής κουλτούρας αλλά και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αλλαγή κουλτούρας

Ο κ. Σαλακάς περιέγραψε το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Alpha Bank κλήθηκε να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία της, τονίζοντας πως σε ένα τραπεζικό σύστημα, που έβγαινε από μια σχεδόν δεκαπενταετή πρωτοφανή κρίση, η επαναφορά του εργαζομένου και του πελάτη στο επίκεντρο δεν ήταν ούτε αυτονόητη ούτε αυτόματη διαδικασία, αλλά απαιτούσε συνειδητή αλλαγή κουλτούρας και ουσιαστικά να «χτιστεί» ξανά η τράπεζα από την αρχή.

Όπως σημείωσε, αυτό το εσωτερικό ταξίδι ξεκίνησε από την επαναδιατύπωση του σκοπού και των αξιών, τονίζοντας ότι η τράπεζα «έθεσε ως εταιρικό της σκοπό της να στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο και ταυτόχρονα όρισε βασικές αρχές την αριστεία, τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και τη λογοδοσία, ώστε η κουλτούρα να μην είναι θεωρητική έννοια αλλά καθημερινή πρακτική».

Στην πράξη, όπως εξήγησε, η αλλαγή αυτή μεταφράστηκε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι «η αλλαγή κουλτούρας δεν μπορεί να μείνει σε επίπεδο διακηρύξεων· για αυτό η Διοίκηση άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους ίδιους τους ανθρώπους της τράπεζας, μέσα από δράσεις όπως το Alpha Day, όπου περισσότεροι από 6.300 εργαζόμενοι από Ελλάδα, Κύπρο και το εξωτερικό συζήτησαν ανοιχτά τις δυσκολίες της καθημερινότητας, την εξυπηρέτηση των πελατών και τα προβλήματα λειτουργίας». Ακολούθησαν περισσότερες από 80 δράσεις με τη συμμετοχή 1.500 εργαζομένων.

Παράλληλα, είπε πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τη Διοίκηση στην ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης και των αμοιβών, σημειώνοντας ότι «μετά από 17 χρόνια ουσιαστικής στασιμότητας» η τράπεζα θέσπισε κατώτατο μισθό €1.600 για τους νεοπροσλαμβανόμενους, υπογράφοντας μία πρωτοποριακή Επιχειρησιακή Σύμβαση, και αναμόρφωσε συνολικά το πλαίσιο αμοιβών, με έμφαση στην επιβράβευση της απόδοσης. Παράλληλα, ενίσχυσε τις παροχές για την οικογένεια, από τον βρεφονηπιακό σταθμό έως τα επιδόματα φοιτητών, και εισήγαγε κάλυψη της αύξησης του Euribor για τα στεγαστικά δάνεια των εργαζομένων. Στο επίπεδο της εξέλιξης, περιέγραψε έναν δομημένο κανόνα: τα πρώτα τρία χρόνια ο εργαζόμενος χτίζει εμπειρία, έως το πέμπτο έτος αποκτά ωριμότητα, και μεταξύ πέμπτου και ογδόου μετακινείται εσωτερικά για νέο ρόλο.

Εξαγορές που ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας

Αναφερόμενος στη στρατηγική εξαγορών της Alpha Bank, ο κ. Σαλακάς ξεκαθάρισε ότι «Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, ο κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις κινήσεις εξαγορών είναι οι άνθρωποι και οι ομάδες που φέρνουμε στην τράπεζα, οι δεξιότητες και κυρίως η κουλτούρα που κομίζουν», τονίζοντας πως η Alpha Bank έχει υλοποιήσει επτά συναλλαγές μέσα σε μόλις δύο χρόνια με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων τομέων όπως η επενδυτική τραπεζική και η διαχείριση περιουσίας. Τόνισε δε πως οι πρόσφατες εξαγορές φέρνουν στην τράπεζα ομάδες που λειτουργούν με πελατοκεντρική φιλοσοφία, αριστεία και συνεργασία, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σε κινήσεις όπως η ενσωμάτωση της Axia στην επενδυτική τραπεζική, της FlexFin στον χώρο του factoring ή της AstroBank, αλλά και φέτος της AlphaTrust στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της ενσωμάτωσης, επισήμανε ότι «η πραγματική πρόκληση ξεκινά μετά την εξαγορά, όταν ένας μεγάλος και συχνά γραφειοκρατικός οργανισμός καλείται να ενσωματώσει μικρές, δυναμικές και ευέλικτες ομάδες χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητά τους· ο στόχος δεν είναι να προσαρμοστούν αυτές στην τράπεζα, αλλά να εμπλουτίσουν την ίδια την τράπεζα, να τη “μπολιάσουν” με τη δική τους κουλτούρα, κάτι που απαιτεί συνεχή εμπλοκή και ξεκάθαρη κατεύθυνση από τη Διοίκηση».

Στην πρώτη γραμμή του επαναπατρισμού Ελλήνων επαγγελματιών

Ερωτώμενος για τη συμμετοχή της Alpha Bank στο Rebrain Greece, ο κ. Σαλακάς υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εθνική πρόκληση που απαιτεί ουσία και συνέπεια, σημειώνοντας πως «η πρωτοβουλία ReBrain Greece είναι εξαιρετικά σημαντική και ήδη έχουμε δει απτά αποτελέσματα με περισσότερους από 100 νέους να επιστρέφουν μέσω των δράσεων της Τράπεζας, όμως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν θα πούμε “επιστρέψτε”, αλλά αν μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να το κάνουν». Αναφέρθηκε ειδικά στην τελευταία εκδήλωση του ReBrain στο Λονδίνο και την προσπάθεια από την Τράπεζα επαναπατρισμού εργαζομένων που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή.

Επεσήμανε ότι οι προϋποθέσεις αυτές ξεπερνούν το στενό οικονομικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι οι νέοι επαγγελματίες του εξωτερικού αναζητούν κάτι βαθύτερο: αξιοκρατία, αριστεία, συνεργασία και ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να εμπιστευτούν το μέλλον τους. Σημείωσε, δε, πως το ειδικό φορολογικό καθεστώς για επαναπατριζόμενους, που μειώνει τον φόρο εισοδήματος κατά 50% για τα πρώτα επτά χρόνια, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, καθιστά τις ελληνικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές μισθολογικά από ό,τι φαίνεται στη θεωρία, προσθέτοντας ότι «οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδείξουν στην πράξη ότι λειτουργούν με αυτές τις αρχές και προσφέρουν όχι μόνο ανταγωνιστικές αμοιβές αλλά και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, αλλάζοντας την κουλτούρα τους και λειτουργώντας με διαφάνεια και αξιοκρατία».

Το ΑΙ και ο μετασχηματισμός της ηγεσίας

Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ηγεσίας,, ο κ. Σαλακάς εστίασε στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της και τις ευθύνες που δημιουργεί για τα στελέχη, υπογραμμίζοντας ότι «η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο με τεράστιες επενδύσεις και έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμό, που επηρεάζει ήδη τις ζωές όλων μας και θα τις επηρεάσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον».

Όπως σημείωσε, ο δημόσιος διάλογος για την εξέλιξη και τεχνολογικά θέματα συχνά δημιουργεί φόβο, γι’ αυτό και σε κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή απαιτείται πρώτα ψυχραιμία, ιδιαίτερα από τους ηγέτες, οι οποίοι οφείλουν να απομυθοποιήσουν και να κατανοήσουν οι ίδιοι τι σημαίνει αυτή η τεχνολογία, πώς επηρεάζει την παραγωγικότητα και τη λειτουργία των οργανισμών και ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στους εργαζομένους, ώστε να προχωρήσουν στη υιοθέτησή της με τρόπο που θα ενισχύει τις δεξιότητες των ανθρώπων μέσα από reskilling και upskilling και όχι να τους δημιουργεί ανασφάλεια. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εργαλείο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των εργαζομένων που θα πρέπει να υιοθετηθεί από όλους.