Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλό 3,5 μηνών ο Γενικός Δείκτης

Στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Φεβρουαρίου «σκαρφάλωσε» ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap με άλμα 5,7%.

Με φόντο τις δημόσιες αναφορές περί προόδου συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και, παρά το γεγονός ότι μια οριστική και βιώσιμη συμφωνία δεν φαίνεται να επίκειται άμεσα, τα αντανακλαστικά των αγορών οδήγησαν τις τιμές του Brent σε πτώση άνω του 5%, κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι.

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance, παρά το γεγονός ότι διαφαίνεται πρόοδος προς μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να κινηθούν με βάση τέτοιες ειδήσεις, καθώς οι αγορές συνήθως προεξοφλούν τα γεγονότα πολύ πριν αυτά επιβεβαιωθούν.

Πράγματι, οι σχετικές αναφορές και διαρροές παραμένουν αντιφατικές, καθώς το ιρανικό πρακτορείο Fars απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές παραμένουν ταυτόχρονα «πολύ μακριά και πολύ κοντά» σε συμφωνία, ενώ το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι διαφωνίες της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ αφορούν κυρίως «μία ή δύο διατάξεις».

Τεχνικά, όπως είχε επισημάνει η Fast Finance, η κατοχύρωση πάνω από τις 2.282 μονάδες αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες δοκιμής των 2.322 μονάδων, που αποτελούν κρίσιμο εβδομαδιαίο επίπεδο αντίστασης. Μάλιστα, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε ήδη από σήμερα έως τις 2.326 μονάδες ενδοσυνεδριακά, πριν κλείσει με άνοδο 2,7% στις 2.318,73.

Αυτά, ενώ το Χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας, στοιχείο που επηρέασε και τον τζίρο στη Λεωφόρο Αθηνών, κι ενώ ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός ο CAC40 σημείωναν κέρδη περί του 1,8%-1,9%.

Έντονα ανοδικά κινείται στο ΧΑ και ο δείκτης των τραπεζών με κέρδη 2,77% στις 2.641,18 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του, πλην της Τρ. Κύπρου (που έκοψε μέρισμα) σε θετικό έδαφος. Ξεχώρισαν οι Alpha Bank και Eurobank με άνοδο 5% και 4,76% αντίστοιχα, Τρ. Πειραιώς και Optima ακολούθησαν ενισχυμένες 2,80% και 2,40% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσε η ΕΤΕ (+1,98%) στα 14,43 ευρώ. Σε ποσοστό 3,36% στα 9,20 ευρώ υποχώρησε η Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 3,1:1 με 91 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 29 σε αρνητικό και 29 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 184,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,27 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Πράσινος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε το άλμα 5,67% στα 42,90 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για τη μετοχή της οποίας η Santander διατήρησε τη σύσταση outperform και τιμή-στόχο στα 53 ευρώ.

Σημαντικά ενισχυμένες έκλεισαν και οι μετοχές των Σαράντης (+4,49%) και Aegean (+3,34%), και ακολούθησε η ΔΕΗ με άνοδο 2,91% στα 21,20 ευρώ, εμφανίζοντας ξανά τον μεγαλύτερο τζίρο (37,54 εκατ. ευρώ).

Με κέρδη που ξεπέρασαν το 2% ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των Metlen (+2,68%), ElvalHalcor (+2,42%), Jumbo (+2,36%), Allwyn (+2,35%), Viohalco (+2,08%) και Τιτάν (+2,08%). Για τις Motor Oil και Helleniq Energy τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,50% και 1,18% αντίστοιχα, και ακολούθησαν οι Cenergy (+0,88%), ΕΥΔΑΠ (+0,39%) και Lamda Development (+0,33%). Αμετάβλητος στα 10,15 ευρώ ολοκλήρωσε ο τίτλος του ΔΑΑ.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι Aktor (-1,54%), ΟΤΕ (-0,91%) και Coca-Cola HBC (-0,30%).