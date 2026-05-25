Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα ξεκινά προληπτική ακτινοθεραπεία για καρκίνο του δέρματος

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ξεκίνησε σήμερα προληπτική ακτινοθεραπεία, αφού οι γιατροί του αφαίρεσαν μια κακοήθη δερματική βλάβη τον Απρίλιο.

«Μετά την αφαίρεση ενός βασικοκυτταρικού καρκινώματος στις 24 Απριλίου, αποφασίστηκε να προχωρήσουμε με συμπληρωματική θεραπεία, με προληπτική, επιφανειακή ακτινοθεραπεία του τριχωτού της κεφαλής» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι θεράποντες ιατροί του 80χρονου προέδρου.

Ο Λούλα μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές δραστηριότητές του, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Ο Λούλα αναμένεται ότι θα διεκδικήσει μια τέταρτη (μη διαδοχική) θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, προηγείται του κυριότερου αντιπάλου του, του ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρου.

Είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος της Βραζιλίας αλλά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα υγείας, όπως την κατεπείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το 2024 για αιμορραγία στο κεφάλι. Το 2011 είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο στον λαιμό.

