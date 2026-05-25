TREK Development: Εξαγορά του 51,23% της TERRA ADVISORY

Στην εξαγορά του 51,23% της TERRA ADVISORY (πρώην GPG Consulting) προχώρησε η TREK Development Α.Ε., εισηγμένη στην ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens, ενισχύοντας τον πυλώνα επαγγελματικών υπηρεσιών και τη θέση της στον ιδιωτικό τομέα.

Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε με συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ και περιλαμβάνει option εξαγοράς επιπλέον 30% της εταιρίας από την TREK, με την ίδια αποτίμηση, υπό προϋποθέσεις επίτευξης στόχων κερδοφορίας για τα έτη 2026, 2027 και 2028.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με συνδυασμό καταβολής μετρητών και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της εξαγορασθείσας εταιρίας, ενώ προηγήθηκαν νομικός και φορολογικός/λογιστικός έλεγχος, καθώς και αποτίμηση από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Η χρηματοδότηση προήλθε από τα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της TREK κατά την εισαγωγή της στην αγορά.

Η TERRA ADVISORY δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, με έμφαση στην αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων και συστημάτων. Ειδικεύεται στην οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό και την καθετοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και στην προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TREK Development, Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, δήλωσε ότι η εταιρία εντάσσει στο οικοσύστημά της "μια καθετοποιημένη και άκρως υγιή επιχείρηση, που καλύπτει το νευραλγικό κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αυτό της αλυσίδας της αγροδιατροφικής παραγωγής και διάθεσης".

Όπως σημείωσε, η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει την εξωστρέφεια της TERRA ADVISORY και να διευρύνει τον όγκο εργασιών της, με ανάληψη μεγαλύτερων και πιο σύνθετων υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων.

Για το 2025, η TERRA ADVISORY εμφάνισε κύκλο εργασιών 2,06 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 515 χιλ. ευρώ, χωρίς τραπεζικό δανεισμό.