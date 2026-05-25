Ο Τραμπ απαιτεί από Σαουδική Αραβία και Κατάρ να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε σήμερα από μουσουλμανικές χώρες, κυρίως τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν.

Το 2020, με τις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν υπό την αιγίδα του Τραμπ - στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο - το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Οι συνομιλίες για επέκταση των συμφωνιών αυτών και με άλλες μουσουλμανικές χώρες, κυρίως με τη Σαουδική Αραβία, πάγωσαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τον Οκτώβριο του 2023. Το Ριάντ θέτει ως προϋπόθεση για κάθε εξομάλυνση τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σήμερα ότι συνομίλησε το Σάββατο με τους ηγέτες αυτών των χωρών, καθώς και με της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν, για ένα σύνολο συμφωνιών για ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

«Δήλωσα ότι, μετά από όλη τη δουλειά που έκαναν οι ΗΠΑ για να προσπαθήσουν να συναρμολογήσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, ταυτόχρονα, να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση σήμερα στο Truth Social.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στη σημερινή ανάρτησή του ότι αυτή η διαδικασία αναγνώρισης του Κράτους του Ισραήλ «θα πρέπει να ξεκινήσει με την άμεση υπογραφή από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και να ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι».

Άλλες μουσουλμανικές χώρες που ανέφερε ότι πρέπει να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ ήταν το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία.

«Αν δεν το κάνουν, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία (με το Ιράν), επειδή αυτό φανερώνει κακές προθέσεις», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είναι πιθανό μία ή δύο (χώρες) να έχουν λόγο να μην το κάνουν, και αυτό θα γίνει αποδεκτό, αλλά οι περισσότερες θα πρέπει να είναι έτοιμες».

Παράλληλα ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά», αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι επίκειται μια συμφωνία.