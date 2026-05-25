Κοντογεώργης: Επίκεντρο εθνικής στρατηγικής η περιφερειακή ανάπτυξη και η αντιμετώπιση του δημογραφικού

Στις εργασίες του συνεδρίου για το δημογραφικό συμμετείχε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, αναδεικνύοντας τη στενή, αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη δημογραφική ανθεκτικότητα και την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής περιφέρειας. Κατά την ομιλία του, ο υφυπουργός παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι το δημογραφικό, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των υδάτων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις της χώρας και βρίσκονται στο επίκεντρο της τρέχουσας ευρωπαϊκής συζήτησης για τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα.

Ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί ένα Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης για κάθε περιοχή, το οποίο θέτει το πλαίσιο, συντονίζει υπουργεία, φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, και εξασφαλίζει την ορθολογική κατανομή των πόρων και την προτεραιοποίησή τους ανά περιφερειακή ενότητα.

«Εθνικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας μέσα από μια πολιτική "διπλής σύγκλισης", ώστε το μέρισμα της ανάπτυξης να κατανέμεται παραγωγικότερα και δικαιότερα. Επιδίωξή μας είναι να έχει κάθε πολίτης τη δυνατότητα να παραμείνει, να εργαστεί και να δημιουργήσει στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, εφόσον το επιθυμεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Βασιζόμενος στα συμπεράσματα του εκτενούς διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες κατά την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, ο υυφυπουργός επεσήμανε ότι το δημογραφικό αποτελεί ένα πολυδιάστατο ζήτημα (κοινωνικό, αναπτυξιακό, χωρικό) που εκφράζεται ως γήρανση, φυγή και αδυναμία συγκράτησης του παραγωγικού και επιστημονικού δυναμικού, προκαλώντας αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Τα επιδόματα από μόνα τους δεν επαρκούν για την αντιστροφή της τάσης. Απαιτείται μια συνολική αίσθηση προοπτικής και σταθερότητας, η οποία βασίζεται στην πρόσβαση σε ποιοτική εργασία, στέγαση, υπηρεσίες υγείας, παιδείας και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας για τις Ορεινές Περιοχές στην Προεδρία της Κυβέρνησης, καθώς και στην νέα πλατφόρμα για την αποκέντρωση που τίθεται σύντομα σε λειτουργία και θα παρέχει συγκεντρωτικά τη συνολική εικόνα για τις υποδομές και τις υπηρεσίες σε κάθε τόπο.

Ερωτώμενος για τη διαχείριση της μακροζωίας και την ενεργό γήρανση, ο υφυπουργός έκανε λόγο για ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο που εστιάζει στην τοπική υποστήριξη, ώστε οι ηλικιωμένοι να παραμένουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης των τοπικών δομών φροντίδας, της αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας για την υποστήριξη δικτύων καθημερινής φροντίδας και υποστηριζόμενης διαβίωσης, αλλά και με οριζόντιες πολιτικές, όπως η αναβάθμιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», η επέκταση της Τηλεϊατρικής και των Κινητών Ομάδων Υγείας και των ψηφιακών υποδομών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Θανάσης Κοντογεώργης επεσήμανε ότι ο συστηματικός σχεδιασμός απαιτεί συνέχεια και συνέπεια, με το κράτος να θέτει τις βάσεις, αλλά το συνολικό τοπικό οικοσύστημα να αναπτύσσεται μέσα από τη συνεργασία της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ