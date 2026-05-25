Mega Brokers: Στα 19,1 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 με αύξηση 17,13%

Για μια ακόμη χρονιά, η MEGA BROKERS είναι η μεγαλύτερη πρακτορειακή εταιρεία στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για μια ακόμη χρονιά, η MEGA BROKERS είναι η μεγαλύτερη πρακτορειακή εταιρεία στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 19,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17,13% σε σχέση με το 2024 (16,3 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που δημοσιεύθηκαν στην ειδική έκδοση της Morax Media σε συνεργασία με την ICAP CRIF για τις 15 μεγαλύτερες εταιρείες Μεσιτών & Πρακτόρων.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη σταθερή ενίσχυση της εταιρείας στην αγορά και τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της, μέσα από ένα μοντέλο λειτουργίας που βασίζεται στις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η MEGA BROKERS συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους και στους συνεργάτες της, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον που υποστηρίζει την εξέλιξη, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της συνολικής εμπειρίας συνεργασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MEGA BROKERS, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Το 2025 ήταν μια χρονιά που επιβεβαίωσε στην πράξη τη στρατηγική μας. Η ανάπτυξη 17,13% δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά αποτέλεσμα καθημερινής δουλειάς, συνέπειας και συνεργασίας με το δίκτυό μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους της εταιρείας και τους πελάτες μας για τη συμβολή τους σε αυτή την πορεία.

Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ξεκάθαρο στόχο, με επόμενα βήματα ανάπτυξης που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση μας το 2026.»