AVE: Εξαγορά του 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000

Ο όμιλος εταιρειών AVE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 100% θυγατρική εταιρεία AVE PARTICIPATION προχώρησε σε εξαγορά του 24,98% της εταιρείας PROBOTEK έναντι τιμήματος € 150.000.

Η PROBOTEK, που ιδρύθηκε το 2019, αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογιών αιχμής για τον ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κλάδο των drones και των autonomous operations. Μέσα σε λίγα χρόνια, η εταιρεία κατάφερε να δημιουργήσει προηγμένες πλατφόρμες λογισμικού, AI-driven mission control systems και enterprise drone infrastructures που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η τεχνολογική υποδομή που διαθέτει η εταιρεία την τοποθετεί σε μια αγορά που εξελίσσεται με εκθετικούς ρυθμούς διεθνώς, καθώς κυβερνήσεις, οργανισμοί και επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις αυτοματοποίησης, real-time intelligence και autonomous infrastructure management.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εταιρεία δεν λειτουργεί απλώς ως drone operator ή software provider, αλλά ως architect ενός νέου τεχνολογικού οικοσυστήματος που συνδέει hardware, AI, cloud, IoT sensors, telecom infrastructure και mission-critical services σε μία ενιαία πλατφόρμα.