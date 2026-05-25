Σε χαμηλό 2 εβδομάδων με πτώση 7% το πετρέλαιο με φόντο τις νέες δηλώσεις Τραμπ

Σε χαμηλό 2 εβδομάδων με απώλειες 7% «γλιστρά» το πετρέλαιο τη Δευτέρα καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ προχωρούν, αν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα βιαστούν για μια συμφωνία. Τα futures του West Texas Intermediate κατρακυλούν 7,22% στα 89,69 δολάρια ανά βαρέλι (χαμηλό από 7 Μαΐου) ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αποδυναμώνονται 7,09% στα 96,20 δολάρια ανά βαρέλι.

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με τάξη και εποικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν για μια συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας», υπογράμμισε ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως ένα deal με την Τεχεράνη για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μεταξύ άλλων θεμάτων, έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει» και θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα πως: «η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική JCPOA» εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών επικριτών του στις αντιδράσεις για ένα πιθανό deal που διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε άνω του 8% την περασμένη εβδομάδα και το Brent κατέγραψε πτώση πάνω από 5%, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσε τις επικείμενες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν για να δώσει περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις. Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» μετρούν ράλι περισσότερο από 30% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για την παγκόσμια ναυτιλία και την αγορά πετρελαίου στον κόσμο, με περίπου το 20% της προσφοράς διεθνώς να διέρχεται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό πριν από τον πόλεμο. Ο αποκλεισμός που εφαρμόζει η Ισλαμική Δημοκρατία έχει μειώσει δραματικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ενεργειακή διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ιστορία.