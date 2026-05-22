Ειδήσεις | Διεθνή

ΕΕ: Αναστολή κυρώσεων κατά Ρωσίας για συναλλαγές με κινεζική εταιρεία μικροτσίπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΕ: Αναστολή κυρώσεων κατά Ρωσίας για συναλλαγές με κινεζική εταιρεία μικροτσίπ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα επί της πρότασης, προκειμένου το μέτρο να τεθεί σε ισχύ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια 9μηνη εξαίρεση σε σχέση με τις συμφωνίες με μια κινεζική εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών που περιλαμβάνεται στο 20ο πακέτο των κυρώσεων της κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η εταιρεία Yangzhou Yangjie Electronic, θα παραμείνει στο κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ αλλά η προσωρινή αναστολή θα επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές μικροτσίπ και να αποφύγουν μια σοβαρή αναστάτωση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα επί της πρότασης, προκειμένου το μέτρο να τεθεί σε ισχύ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σενάριο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση - «Ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος

Πόσα χρήματα παίρνει η ομάδα που θα κερδίσει την Ευρωλίγκα

Forbes: Οι 10+1 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του 2026

tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κυρώσεις
Ρωσία
Κίνα
Τσιπ (ημιαγωγοί)
Φόρτωση BOLM...
reader insider