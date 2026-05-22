ΕΕ: Αναστολή κυρώσεων κατά Ρωσίας για συναλλαγές με κινεζική εταιρεία μικροτσίπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια 9μηνη εξαίρεση σε σχέση με τις συμφωνίες με μια κινεζική εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών που περιλαμβάνεται στο 20ο πακέτο των κυρώσεων της κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η εταιρεία Yangzhou Yangjie Electronic, θα παραμείνει στο κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ αλλά η προσωρινή αναστολή θα επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές μικροτσίπ και να αποφύγουν μια σοβαρή αναστάτωση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα επί της πρότασης, προκειμένου το μέτρο να τεθεί σε ισχύ.