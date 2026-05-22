Επιχειρήσεις | Ελλάδα

BriQ Properties: Στο 56% η ανταπόκριση στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μετοχών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
BriQ Properties: Στο 56% η ανταπόκριση στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μετοχών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.04.2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού €0,20 ανά μετοχή, ή συνολικού ποσού € 9,3 εκ.

Στο 56% διαμορφώθηκε η ανταπόκριση στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μετοχών της BriQ Properties, όπως εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 29.04.2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.04.2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού €0,20 ανά μετοχή, ή συνολικού ποσού € 9,3 εκ.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος καθαρού ποσού ευρώ €0,08 ανά μετοχή την 27.11.2025 σε συνέχεια της από 24.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,12 ανά μετοχή (καθαρό) ή συνολικό ποσό € 5,6 εκ. όπως αυτό υπολογίστηκε εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Σε συνέχεια της παρέλευσης της Περιόδου άσκησης του δικαιώματος Επιλογής (08.05.2026 έως και 21.05.2026), το 56% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων της Εταιρείας, ανταποκρίθηκε θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, από το συνολικό μέρισμα ποσού € 5.601.337 του υπολοίπου των κερδών χρήσης του 2025, τα € 2.472.187 θα διανεμηθούν στους δικαιούχους, ενώ τα υπόλοιπα € 3.129.150 θα χρησιμοποιηθούν για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την χρηματοδότηση επενδύσεων και αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €2.154.497,10 με την έκδοση 1.025.951 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,10 η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης €3,05 ανά Νέα Μετοχή, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, συνολικού ποσού € 974.653,45 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

H Διοίκηση της Εταιρείας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους μετόχους της, που με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος, έδωσαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Eταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σενάριο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση - «Ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος

Πόσα χρήματα παίρνει η ομάδα που θα κερδίσει την Ευρωλίγκα

Forbes: Οι 10+1 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του 2026

tags:
BriQ Properties
Μετοχές
ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου)
Φόρτωση BOLM...
reader insider