Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία κέρδη 1,10% για τον Γενικό Δείκτη

Μετά από 14 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε την Παρασκευή σε θετικό έδαφος για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με ήπια άνοδο.

Ο ημερήσιος τζίρος επέστρεψε σε πιο γνώριμα επίπεδα, μετά τη χθεσινή «έκρηξη» που πυροδοτήθηκε από το θεσμικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ. Η οποία, αν και διόρθωσε μετά τα νέα υψηλά, πρωταγωνίστησε εκ νέου με αξία συναλλαγών 65,38 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 24% περίπου του συνολικού ημερήσιου τζίρου.

Οι επενδυτές κινήθηκαν επιλεκτικά, με έμφαση στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που είχαν κινηθεί πτωτικά το προηγούμενο διάστημα, αξιόλογες κινήσεις όμως σημειώθηκαν και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου ο ΑΔΜΗΕ βρέθηκε σε νέα υψηλά με άλμα 7,53% και με αυξημένο όγκο 1,97 εκατ. τεμαχίων. Αξιόλογα κέρδη μεταξύ των mid-caps σημείωσαν και οι τίτλοι των Intracom (+5,73%) και Bally’s (+4,29%) που βρέθηκαν σε υψηλά τριμήνου, όπως και η Dimand (+3,91%).

Εκτός συνόρων, η «συγκρατημένη αισιοδοξία» διατηρείται σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα περισσότερα θετικά σχόλια για την πορεία των διαπραγματεύσεων προέρχονται από την πλευρά των ΗΠΑ, ενώ το Ιράν φαίνεται να θεωρεί ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Τα βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και τα αποθέματα που διαθέτει η Τεχεράνη. Επίσης, υπήρξαν αναφορές ότι το Ιράν και το Ομάν συζητούν τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού διοδίων που θα έδινε στο Ιράν έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά, κάτι που οι ΗΠΑ απορρίπτουν ως deal-breaker.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές των κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όμως η UBS εκτιμά ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη βραχυπρόθεσμα, καθώς οι ειδήσεις γύρω από το Ιράν δεν είναι όλες θετικές. Επιπλέον, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της UBS, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό δύσκολα θα αποκλιμακωθούν ουσιαστικά έως ότου διαμορφωθεί μια σαφέστερη προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και, δεδομένης της χαμηλότερης ρευστότητας στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων, ακόμη και μικρές εξελίξεις μπορούν να προκαλέσουν δυσανάλογες κινήσεις στις αγορές.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, με κέρδη περί του 1% στη Φρανκφούρτη, 0,4% στο Παρίσι και 0,2% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.271,72 μονάδες με άνοδο 0,25%, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας ενισχύθηκε συνολικά σε ποσοστό 1,10%.

Παρόμοια η κίνηση και για τον δείκτη των τραπεζών που την Παρασκευή ενισχύθηκε 0,29% στις 2.569,92 μονάδες, διευρύνοντας τα εβδομαδιαία κέρδη του σε 1,31%.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ η εικόνα είναι μικτή, με τις Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ να ξεχωρίζουν ενισχυμένες 1,17% και 0,96% αντίστοιχα. Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς ακολούθησαν με μικρότερα κέρδη περί του 0,2%-0,3%, ενώ σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι Eurobank και Optima με απώλειες 0,70% και 0,38% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 2:1 με 79 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 40 σε αρνητικό και 30 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 273,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 39,38 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Cenergy με άνοδο 4,98% στα 24,88 ευρώ. Ακολούθησαν οι Aegean και Metlen ενισχυμένες 3% και 2,37% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ElvalHalcor (+1,96%), Aktor (+1,56%), Lamda Development (+1,50%), ΔΑΑ (+1,50%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,30%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η ΔΕΗ με απώλειες 3,56% στα 20,60 ευρώ, ενώ άνω του 3% υποχώρησε και η Helleniq Energy (-3,17%) στα 9,78 ευρώ. Για την Allwyn οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 2,26%, η Motor Oil έκλεισε στα 34,62 ευρώ με απώλειες 1,93%, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των Σαράντης (-0,68%), και Jumbo (-0,45%).