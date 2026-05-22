Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές μετά την τριήμερη πτώση

Μετά από ένα τρίημερο πτωτικό σερί, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά την Παρασκευή, καθώς οι δηλώσεις του Ιράν για το ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ μείωσαν την αισιοδοξία πως είχε καταγραφεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, το Brent σκαρφαλώνει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2,5%, ωστόσο εξακολουθεί να υποχωρεί περίπου 4% αυτή την εβδομάδα. Το West Texas Intermediate ενισχύεται περίπου 2% και διαπραγματεύεται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν δήλωσε ότι η τελευταία πρόταση από τις ΗΠΑ γεφύρωσε εν μέρει το χάσμα μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, ωστόσο τα σχόλια του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας σχετικά με τη διατήρηση του αποθέματος ουρανίου της Τεχεράνης και μια διαμάχη για τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ σκίασαν τις προοπτικές για μια σημαντική πρόοδο.

Η «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» (ΑΣΠΚ) διεκδίκησε χθες Πέμπτη ζώνη ελέγχου που φθάνει μέχρι τα ύδατα νότια από το λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ, που βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής του Αμπού Ντάμπι για να παρακάμψει τον αποκλεισμό του στενού.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις για βασικά ζητήματα διατήρησαν στην ασάφεια εάν οι δύο πλευρές ήταν πιο κοντά σε μια συμφωνία μετά τις φρέσκιες απειλές κλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες, πλήττοντας τις τιμές του πετρελαίου καθώς οι traders προσπαθούν να υπολογήσουν πότε θα επανέλθει πλήρως η ροή ενέργειας μέσω του στενού. Ο πόλεμος και η μείωση των προμηθειών έχουν οδηγήσει τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου και προϊόντων να μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group Inc.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παραμένει έτοιμος να απελευθερώσει περαιτέρω αποθέματα εάν χρειαστεί, μετά από την πρώτη ανάλογη κίνηση που είχε προχωρήσει τον Μάρτιο, δήλωσε την Πέμπτη ο Εκτελεστικός Διευθυντής Fatih Birol.